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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
07.03.2019 - 20:25, Son Güncelleme:

Bakan Albayrak, 'ciddi revizyonlara gidiyoruz' dedi ve duyurdu: Süreç başladı

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Bakan Albayrak, 'ciddi revizyonlara gidiyoruz' dedi ve duyurdu: Süreç başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da Finans Merkezi Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Albayrak, yaptığı konuşmada "Vergi uygulamalarında ciddi revizyonlara gidiyoruz. Vergi mimarisi ile ilgili çok büyük bir reform süreci başladı. Bu yıl içinde vergiyle ilgili somut adım atacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

İstanbul'u güçlü bir küresel finans merkezine dönüştürmek için İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesini başlattık. Türkiye küresel ölçekte en rekabetçi ülkelerdendir. Başarılı performansıyla Türkiye bu krizi fırsata çevrilmiş. 2018 yılında artan istikrarsızlık ve kriz eş anlamlı olarak fırsatı da beraberinde getiiryor. Öldürmeyen acı güçlendirir. Doğru politikaları hayata geçirerek Türkiye olarak son 5 yılda her birimden bağışıklık sistemini güçlendiren bir ekonomiye döndük. Son 6 ayda her manada, artık hükümet ajandası 15 Temmuz'a rağmen ekonomi 1. sırada.

Türkiye'deki reel sekrörün küresel rekabet içinde daha faal hale gelebileceği bir süreç başladı.

"İFM PROJESİNİ 2023 YILINDAN ÖNCE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

İFM kümelenme programı hazırlandı. Türev araçların çeşitliliğini artırarak sermaye piyasamızı daha da derinleştireceğiz. Küresel rekabet ikliminde çok daha avantajlı hale geleceğimiz bir çalışma başlattık. Üç tane tuğla dikerek küresel finans merkezi olunmaz. Türkiye, İstanbul finanas merkezi projesini 2023 yılından önce hayata geçirmelidir. İstanbul finans merkesinin arzu edilir şekilde hayata geçirilmesi için adımlar atıyoruz.

Vergi uygulamalarında ciddi revizyonlara gidiyoruz. Vergi mimarisi ile ilgili çok büyük bir reform süreci başladı. Bu yıl içinde vergiyle ilgili somut adım atacağız.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (07.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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