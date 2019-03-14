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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
14.03.2019 - 20:44, Son Güncelleme:

Bakan Albayrak: Bakış açımızı değiştirelim

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödül töreninde konuştu. "En ağır emanetleri hakkıyla taşıyan kadınlarımıza lütfen bakış açımızı değiştirelim." diyen Albayrak, "Beylerimize sesleniyorum; Saçlarının teli için dünyayı vereceğimiz çocuklarımızı, kadınlarımıza emanet ederken şirketlerimizdeki hangi poziyonu hangi mevkiyi kadınlarımıza emanet etmekten çekiniyorsunuz? Beyler kadın meselesine ehliyet penceresinden de bakmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Kadına karşı şiddet, kadına karşı cinsiyet adaletsizliği, cinsiyetçilik başta olmak üzere ne kadar sorun varsa hepsinin çözümü aslında bizim kültürümüzde var.

- Kadın, toplumun en temel parçası olan ailenin mimarıdır.

- Ayağının altına cennet serilen annedir. Sözü hakanlarla bir tutulanlardır. Kurtuluş Savaşı'nda bu ülkeyi savunan kahramanlardır Türk kadını. Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi söz konusu vatan olduğunda tankların ve silahların önüne dimdik dikilenlerdir.

- Kadınlarımızın fıtratı, birilerinin dediği gibi narin ve kırılgan olmaları değildir. Yüce yaradan ne diyor "Emaneti ehline teslim edin." Evlerimizde evlatlarımızı emanet ettiğimiz kişi kadındır.

- Saçlarının teli için dünyayı vereceğimiz çocuklarımızı kadınlarımıza emanet ederken, şirketlerinizdeki hangi pozisyonu kadınlara vermekten çekiniyorsunuz? Kadın eli değmeyen iş zerafetten nasibini almamıştır.

- Ankara, kamusal alan maalesef çok erkek egemen. İstanbul belli bir noktaya geldi, gelecek. Genç kızlarımıza ve kadınlarımıza çağrıda bulunuyorum; görevlere daha fazla talepte bulunalım.

- En ağır emanetleri hakkıyla taşıyan kadınlarımıza lütfen bakış açımızı değiştirelim.

- Başta kendi bakanlığım olmak üzere kadın çalışanlara pozitif ayrımcılık yapacağım.

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