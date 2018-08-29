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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
29.08.2018 - 22:05, Son Güncelleme:

Bakan Albayrak açıklamıştı! Sektörden destek geldi...

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Bakan Albayrak açıklamıştı! Sektörden destek geldi...

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın başta alışveriş merkezleri olmak üzere dükkanlar ve gayrimenkullerde dövizle kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli çalışmaların yapılacağına yönelik açıklamaları sektör temsilcilerince olumlu karşılandı. Hem alışveriş yatırımcıları hem de perakendeciler “TL ile kiralama ve satışın” önemine dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü: Açıklamada alınacak önlemlerle ilgili olarak yabancı para birimi ile yapılan fonlamayı, yani kredi borcu olan yatırımcıyı koruyacaklarını açıklamış olması, yabancı yatırımcılarımızın haklarının korunacağının göstergesi olması açısından son derece kıymetlidir. Her şeyden önce belirtmek isteriz ki, alışveriş merkezi yatırımcıları olarak her zaman milletimiz, devletimiz ve milli para birimimiz Türk Lirası’nın yanındayız... Alışveriş merkezleri bugüne kadar ekonomide yaşanan tüm dalgalanmalarda hem devletin hem de perakendecinin yanında oldu. AVM kira ciro oranlarını yakından takip ederek gerekli desteği her zaman kur sabitleme veya indirim olarak sağlamaya devam ediyor. AVM yatırımcıları Bakan Albayrak’ın bahsettiği düzenlemelerle, sektörü güçlendirmek, yabancı sermayeyi çekmek ve her şeyden önemlisi Türk ekonomisini daha da ileriye taşımak için devlet yetkilileri ve tüm paydaşlarla iş birliğine hazır ve iletişime açık.

Bakan Albayrak açıkladı: Dövizle kira dönemi bitiyor
Bakan Albayrak açıkladı: Dövizle kira dönemi bitiyor

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel: Bakan Albayrak’ın açıklamaları önemli. Bu karar sektör tarafından çok olumlu karşılandı. İnşallah sorunun çözümü de biran önce gerçekleşir ve bir sonuca bağlanır. Türkiye’de yaklaşık 415 AVM var. Bunların 3’te 2’sinde AVM yatırımcılarının kur sabitleme, kirada indirim veya kira/ciro oranına üst sınır koyma gibi uygulamalarla kiracılarını desteklediğini görüyoruz. Bu uygulamalar uzun zamandır karşılıklı anlayış çerçevesinde iş birliği içinde devam ediyor. Çok ciddi bir AVM yatırımcısı grubu var. Bunlar perakendeci ile hiçbir sıkıntı yaşamaksızın omuz omuza yürüyor. Bununla beraber bir grup da var ki günlük kur üzerinden ya da günlük kura çok yakın olacak şekilde fatura hazırlıyor. Bu da ciddi sıkıntı yaratıyor. Kiracının ödeyemeyeceği miktarda fatura çıkıyor. Kiracı da çıkmak istediği zaman, çok yüksek cezalar uygulama tehdidiyle çıkmasına izin verilmiyor. Burada önemli olanın kiracıya cezasız, tazminatsız serbest çıkma hakkı tanınması.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Dövizle kira sözleşmelerinin sona erdirilmesi milli paranın korunması açısından sevindirici. Kiralamalarda yabancı para birimi kullanımı sürdürülebilir değil. Dolar bazında kira ödeyenlerin yaşam şartlarında değişiklik olmazken kiraların 2-3 günde birden 3 katına çıkması normal bir durum değildi. Döviz kuru nedeniyle esnafın maliyetlerindeki artış ürün fiyatlarına yansıyor. Sayın Albayrak’ın açıklamasıyla bu konuda önemli bir aşama kaydedildi. Dövizle yapılan tüm alışverişler halkımızın belini bükmekte. Bu karar gecikmiş olsa bile fiyatı regüle etme açısından da önemli. Ödemelerin döviz yerine Türk lirası üzerinden yapılacak olması piyasalarda istikrarı sağlayacak.

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan: Kanuni bir düzenlemeyle dövizle yapılan kira sözleşmeleri Türk Lirası’na çevrilebilir. AVM’lerden de bu konuda bir tepki gelmez çünkü bu hususta çok sıkıntı yaşanıyor. AVM’ler bu konuda sürekli kur düzenlemesine gitmek durumunda kaldıkları için atılacak adımlar bizce de olumlu. Bunun piyasalara ve sektöre de herhangi bir olumsuz yansıması olmaz.

 

 

 

 

 

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