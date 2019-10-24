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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
24.10.2019 - 09:04, Son Güncelleme:

Türkiye 33'üncü sıraya geldi! Art arda açıklamalar geldi

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Türkiye 33'üncü sıraya geldi! Art arda açıklamalar geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde dünyada 33'üncü sıraya yükseldiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan Dünya Bankası'nın raporuna ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, Türkiye'nin İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 10 sıra daha yükselerek 33'üncü sıraya yerleştiğini duyurdu. Yükselmeye ilişkin olarak tüm mesai arkadaşları, ilgili bakanlıklar, kamu çalışanları ve TOBB'u Bakan Albayrak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da "Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 190 ülke arasında 43. sıradan 33. sıraya yükseldi."dedi.

Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:

Dünya Bankası’nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde (Doing Business Index) geçtiğimiz yıl sağlanan 17 basamaklık yükselme ile 60. sıradan 43’üncülüğe çıkmıştık.

Bankanın bugün açıklanan 2020 raporuna göre de 43. sıradan 10 sıra daha yükselerek 33. ülke konumuna geldik.

Bakanlığımız liderliğinde yürüttüğümüz İş Yapma Kolaylığı Reform Çalışmalarına katkı sağlayan tüm mesai arkadaşlarımı, ilgili tüm bakanlıklar ile kamu kurumlarındaki çalışanlarımızı ve TOBB’u tebrik ediyorum.

Reformlarımızı sürdüreceğiz. İşe başlama, vergi ödeme ve dış ticaret gibi alanlardaki kazanımları ileri taşıyacağız.

Özellikle maliyetlerin daha da düşmesini, iş hayatında verimliliğin artırılmasını sağlayarak Türkiye’nin yatırım iklimini en üst seviyeye çıkaracağız.

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