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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
30.03.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Bakan Albayrak açıkladı: Değişim Türkiye’ye lig atlatacak

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Bakan Albayrak açıkladı: Değişim Türkiye’ye lig atlatacak

Ekonomide dengelenme sürecinde önemli başarılara imza atan Türkiye, tarımdan sanayiye, yeni finans mimarisinden lojistiğe kadar gerçekleştireceği yapısal reformlarla bir üst lige geçmenin önünü açacak.

Ağustostaki kur saldırısının ardından eylül ayında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ekonomide "Dengelenme-Disiplin-Değişim" sürecini başlatan Türkiye, önemli başarılara imza attı. Bütçe disiplininden taviz vermeden, cari açık ve enflasyon hedefin altına çekilirken, perçinlenen yatırımcı güveni ile uluslararası piyasalarda bu yılın ilk üç ayında 6.4 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirildi. Seçime 1 hafta kala başlatılan ikinci kur saldırısı da Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin koordineli hamleleri ile aşıldı.

YENİ FİNANS MİMARİSİ
Geçen yılın son çeyreğinde yaşanan küçülmeyle birlikte, dengelenme sürecinin sonuna yaklaşılırken, yapısal anlamda önemli değişimlerin sinyalleri de güçlendi. Tüketimden ziyade, yatırıma, ihracata dayalı, istihdama katkı verecek bir büyüme modelinin altyapısı için hazırlıklar hızlandı. İç talep ile ihracatın daha dengeli olduğu, İstanbul Finans Merkezi Projesi'ni merkez yapan yeni bir finansal mimarinin oluşturulması ile aynı zamanda finansal saldırılara direnci artıracak yeni bir model kuruluyor.

TOPARLANMA BAŞLADI
Bakan Albayrak da mart ayı içerisinde yaptığı açıklamada, dengelenme sürecinin öngörüldüğü şekilde devam ettiğini, ılımlı bir toparlanma sürecinin başladığına dikkat çekerek, "Ekonomi politikalarında güçlü bir koordinasyon dönemi yaşıyoruz. Nisandan itibaren yapısal tarafta atacağımız adımlarla süreci daha da güçlendireceğiz. YEP kapsamında cari açığı azaltacak, katma değerli üretimi artıracak, milletimizin refahını yükseltecek politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" mesajını vermişti.

HEDEF ÜST LİGE ÇIKMAK
Tarım sektöründen lojistiğe, finanstan dijital dönüşüme kadar Türkiye'yi yüksek gelir grubuna sıçratacak önemli hamleler için çalışmalar hızlanıyor. Yapısal reformlarla ekonominin kodları şekillenirken, şoklara dayanıklılığın artması sağlanacak.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (30.03.2019)
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