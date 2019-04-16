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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
16.04.2019 - 07:59, Son Güncelleme:

Bakan Albayrak, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Sefer LEVENT
Sefer LEVENT
slevent@hurriyet.com.tr
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Sefer LEVENT
Sefer LEVENT
slevent@hurriyet.com.tr
Bakan Albayrak, ABD Başkanı Trump ile görüştü

ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) -Dünya Bankası ve G20 toplantıları için ABD'ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ile görüştü. 

Bakan Berat Albayrak, “Sayın Başkan'a mesajlarımızı ilettik, kendilerinden gayet pozitif bir geri dönüş aldık, gerekli mesajları da Türkiye’ye dönünce sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz” dedi.

Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK-ATC) tarafından 37’ncisi düzenlenen ‘İşe Dönüş’ temalı konferans çerçevesinde Washington’da gazetecilerle buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD temasları hakkında bilgi verdi.

Pazartesi günü iki  programı olduğunu belirten Albayrak, “Bir Beyaz Saray’da Hazine ve Ticaret Bakanlığı’yla ilişkili muhataplarımızla görüşmelerdi. 20 milyar dolarlık ticaret hacminin 75 milyar dolara taşınmasıyla ilgiliydi. Öncesinde dar çerçevede toplantı yapıldı, sonra ABD Başkanı bizi kabul etti. Cumhurbaşkanımızın bazı mesajları vardı, onları kendisine ilettik. Gayet pozitif, olumlu, yapıcı bir görüşme gerçekleşti.”

S400 DE GÜNDEME GELDİ

Görüşmede S400 konusunun da gündeme geldiğini vurgulayan Albayrak, “Benim başkan düzeyinde görüştüğümüz konularda aldığım intiba gayet olumlu, yapıcı… Türkiye’nin ihtiyaçlarına dayalı S400’le alakalı süreçleri gayet makul bir şekilde dinleyip olumlu bir anlayış içinde bir bakış açısı sergilediğini gözlemlediğimi ifade edebilirim” dedi.

TÜRKİYE’YE VERİLEN ÖNEM

Bir gazetecinin, ilk kez bir Türk bakanın Beyaz Saray’da ABD Başkanı ile görüşmesinin dışarıya yansımasının ne olacağını sorması üzerine ise Bakan Albayrak, “Kişisel olarak üzerime alındığım bir husus değil, Türkiye’ye verilen önemi gösteren bir husus… Sayın Başkan’ın Türkiye’ye karşı olumlu algısını ve sayın Cumhurbaşkanımıza olan güçlü diyaloglarını gösteren bir husus” diye konuştu.

GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Bakan Albayrak, ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinden sonra heyetlerarası toplantılar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu: 

“Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Sayın Ross ve Sayın Başkanın danışmanı Kushner’in olduğu heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdik. Bu ticaret hacminin 20 milyar dolardan 75 milyar dolara artırılması noktasında kritik alanlarla alakalı daha detaylı bir çalışmayı genel hatlarıyla müzakere ettik. Akabinde belirlenecek olan sektörlerle ilgili alt grupların kurulması konusunda mutabakata varıldı. Bugün bu toplantının bir diğer fazı Washington’da devam edecek.”

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (15.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Sefer LEVENT
Sefer LEVENT
slevent@hurriyet.com.tr
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