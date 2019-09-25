Bakan Albayrak: 2020'ye yenilenmiş bir ekonomiyle başlayacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “ABD ile ilişkilerimiz sadece iki ülke için değil dünya için de önemli. İkili ilişkiler 6 aydır çok iyi gidiyor. Yeni yüzyılı yeni perspektiflerle okumak lazım. Geçen yüzyıla bakanlar kaybedecek.” dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Albayrak, "ABD ile ilişkilerimiz sadece iki ülke için değil dünya için de önemli. İkili ilişkiler 6 aydır çok iyi gidiyor. Geçen yüzyıla bakanlar kaybedecek" dedi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle