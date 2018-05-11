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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.05.2018 - 13:33, Son Güncelleme:

Bakan Ağbal'dan kritik 'özelleştirme' açıklaması

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Bakan Ağbal'dan kritik 'özelleştirme' açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Birçok alanda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı olarak hazırlıklarımız var. Onları Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun gündemine getireceğiz. Oradan kabul edilenleri sizinle paylaşırız. Yakın bir zamanda yapacağız." dedi.

Ağbal, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Bankalar Birliği’nce (TBB) ortaklaşa düzenlenen “Türk Bankacılık Sektöründe Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı İle Mücadele Çalıştayı”nda yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.? 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın ilgili kamu idareleriyle birlikte özelleştirme portföyüne alınabilecek varlıklar konusunda çalışmalar yaptığını aktaran Ağbal, şunları kaydetti: 

"Hazırlıklarımız var bu konuda. Bununla ilgili açıklamayı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı çıktıktan sonra yapmak daha doğru olur. Özelleştirme uygulamalarını serbest piyasa ekonomisinin gelişmesinin bir aracı olarak görüyoruz. Bu anlamda birçok alanda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı olarak hazırlıklarımız var. Onları Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun gündemine getireceğiz. Oradan kabul edilenleri sizinle paylaşırız. Yakın bir zamanda yapacağız. Bizim seçimden önce, seçimden sonra diye bir düşüncemiz yok." 

Bankaların konut kredisi faiz oranlarındaki indirimine ilişkin bir soruya Ağbal, "Bankacılar işlerini bilirler. Görev zararı uygulaması olduğunu sanmıyorum. Banka kendi sistemi içerisinde çevirecek bunu." yanıtını verdi. 

Ağbal, varlık barlık barışına yönelik soruya şu yanıtı verdi:  "Varlık barışı uygulamalarını yaparken özel bir rakam hedeflemiyoruz. Geçen sene yurt dışından getirilen varlıklarla ilgili bir düzenleme yapmıştık. Onun süresi bitmişti. Ama özellikle önümüzdeki süreçte uluslararası bilgi paylaşımı dönemi başlıyor.

Ülkeler artık karşılıklı olarak birbirleriyle bilgi paylaşmaya başlayacak. Yurt dışında varlığı olup da bir önceki varlık barışında varlıklarını Türkiye'ye getiremeyenlerin bu konuda beklentileri var. Biz yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirmek isteyen kesim açısından bu düzenlemeyi gerçekleştirmiş olduk. 
Diğer taraftan da içeride KOBİ'ler bilançolarını ve aktiflerini güçlendirmek istiyor. Kenarda parası, altını, dövizi, gayrimenkulü var. Bunları işletme dahil etmek istiyor ama tereddütleri var. Varlık barışı ile bütün bu işletmelere çekinceniz olmasın, getirin paranızı, altınınızı, dövizinizi, gayrimenkulünüzü işletmenin aktifine dahil edin. Biz hiçbir şekilde sizden vergi almayalım. Böylelikle sizin bilançolarınız güçlensin. Kaynaklar atıl kalmasın, ekonomiye dahil olsun." 

"Varlık barışından iyi bir miktar bekliyoruz" 

Maliye Bakanı Ağbal, varlık barışının hem yararlananın hem de Türkiye ekonomisinin kazandığı bir çözüm olduğuna işaret eden Ağbal, "Varlık barışının önümüzdeki birkaç ay içerisinde ekonomide ciddi bir hareketlenme getireceğini söyleyebiliriz. İyi bir miktar bekliyoruz." dedi. 
Ağbal, Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrası yapılan açıklamada, mali disiplinin devamı ile para politikasındaki duruşun aynı şekilde devam edeceğinin vurgulandığını söyledi. 

Toplantının akabinde ilgili ekiplerin çalışmalarını yürüttüğünü belirten Ağbal, bu çalışmaların sonucunda her türlü kararı almaya hazır olduklarını ifade etti. 

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