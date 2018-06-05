Son dakika: Bakan Ağbal'dan çok önemli 'yapılandırma' açıklaması
Maliye Bakanı Naci Ağbal, SGK, vergi, ve trafik cezalarının yapılandırmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
"Yapılandırma kanunu, devlete borcu olan vatandaşlarımız için kaçırılmaz, tarihi fırsatlar sunuyor" diyen Bakan Ağbal şunları söyledi:
*Tüm vatandaşlarımızı bundan yararlanmaya davet ediyorum.
*MTV ve trafik para cezalarında peşin ödeme seçeneğinde faiz neredeyse sıfıra kadar düşüyor.
*Başvuruların 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Ödemeler ise SGK'ya ağustos, Maliye'ye Eylül ayında yapılacak.
*Başvuru ve ödemeler vergi dairelerine yapılabileceği gibi internetten de gerçekleştirilebilecek. Ödemeler banka kartı/kredi kartı ile yapılabilecek.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle