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Bakan Ağbal'dan bütçe açıklaması

AA
15.03.2018 - 11:47 | Son Güncelleme:

Maliye Bakanı Ağbal bütçe gerçekleşmelerini açıkladı: "Bütçe açığı şubatta 1,9 milyar lira, ocak-şubat döneminde 201 milyon lira oldu. Önümüzdeki aylarda OVP hedefleri içinde kalarak yıl sonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda gerekli kararlılığı göstermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bütçenin şubatta 1,9 milyar lira açık verdiğini açıkladı. Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, Şubat 2018 dönemine ilişkin bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi.

Söz konusu ayda bütçe gelirlerinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,1 artarak 61 milyar lira, bütçe giderlerinin ise yüzde 17 artarak 62,9 milyar lira olduğunu belirten Ağbal, bu çerçevede bütçe açığının 1,9 milyar lira, faiz dışı fazlanın ise 4,8 milyar lira olduğunu bildirdi.

Ağbal, ocak-şubat döneminde bütçe açığının 201 milyon lira, faiz dışı fazlanın ise 12,5 milyar lira olduğunu açıklayarak, "Bu dönemde vergi gelirleri yüzde 18,3 artarak 104,6 milyar lira oldu. Yeniden yapılandırma kapsamında bu dönemde 2,3 milyar lira gelir elde edilmiş olup, yapılan ödeme tutarı esas alındığında yeniden yapılandırmaya uyum yüksek seviyede seyretmektedir." ifadesini kullandı.

"HEDEFLER AŞILACAK"

Ekonomideki canlılığın, 2018 vergi gelirleri performansının Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen hedeflerin aşılabileceğine işaret ettiğini aktaran Ağbal, şunları kaydetti:

"Yılın ilk iki ayında bütçe harcamaları bütçe hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleşti. Bütçe giderleri içerisinde en büyük artış yatırım harcamalarında oldu. Önümüzdeki aylarda OVP hedefleri içinde kalarak yıl sonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda gerekli kararlılığı göstermeye devam edeceğiz."

Etiketler: bütçe gerçekleşmeleri , naci ağbal , bütçe 2018
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