Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Varlık Barışı"nın detaylarının dün Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yapılan çalışmalarla netleştiğini belirterek, "Temmuza kadar yurt dışından getirilen varlıklarla defter kayıtlarına alınan yurt içindeki varlıklar için vergi ödenmeyecek. Temmuzdan sonra gelen veya kayıtlara alınan varlıklar için ise yüzde 2 vergi alınacak." dedi.



Ağbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışında bulunan varlıkların milli ekonomiye kazandırılması ve Türkiye'de bulunan ancak işletmelerin kayıtlarında yer almayan bazı varlıkların kayıt altına alınmasına imkan veren düzenlemeye ilişkin önergenin dün gece TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğini söyledi.

Daha önce varlık barışı uygulamasından yararlanmak isteyenler için yüzde 3 vergi öngörüldüğünü söylediğini hatırlatan Ağbal, "Buna karşın, uygulamanın ana hatlarının TBMM'de yapılacak istişareler sonucunda belli olacağını da ifade etmiştim. Yaptığımız çalışmalar sonucunda, getirdiğimiz düzenlemeden daha fazla yararlanılmasını teşvik için 31 Temmuz'a kadar yurt dışından getirilen varlıklarla defter kayıtlarına alınan yurt içindeki varlıklar için vergi ödenmemesine karar verdik. Temmuzdan sonra gelen veya kayıtlara alınan varlıklar için ise yüzde 2 vergi alınmasını öngördük. Önerge, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi." diye konuştu.

VARLIK BARIŞI'NIN DETAYLARI

Varlık Barışı'nın detaylarını da açıklayan Ağbal, düzenlemeden yurt dışından getirilecek varlıklar açısından tüm gerçek ve tüzel kişilerin yararlanabileceğini bildirdi. Ağbal, yurt içinde ise tüm gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu uygulamadan yararlanabileceğini aktardı.

Hangi varlıkların düzenlemeye konu edileceğini de açıklayan Ağbal, "Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, banka veya aracı kurumlara bildirilerek yurda getirilebilecek. Yurt içinde yararlanacaklar ise bu varlıklara ilave olarak taşınmazlarını da uygulamaya konu edebilecek." ifadesini kullandı.

Yurt dışından getirilen varlıklar için banka ve aracı kurumlara bildirimde bulunulacağını, yurt içindeki varlıkların ise vergi dairesine beyan edileceğini belirten Ağbal, bu bildirim ve beyanların en geç 30 Kasım'a kadar yapılması gerektiğini dile getirdi. Bu imkanlardan yararlanılabilmesi için yapılan bildirim tarihinden itibaren, 3 ay içinde yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesi gerektiğinin altını çizen Ağbal, "Bu bildirim üzerine banka ve aracı kurumlar yüzde 2 vergi hesaplayacak, tahsil edecek ve 31 Aralık'a kadar vergi dairesine yatıracak. Buna karşın, varlıklarını 31 Temmuz'a kadar bildirerek, yurda getirenler ise hiçbir vergi ödemeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

VARLIK BARIŞI'NIN SAĞLADIĞI İMKANLAR

Varlık Barışı'nın sağlayacağı imkanlara ilişkin de bilgi veren Ağbal, şöyle konuştu:

"Yurt dışı varlıkların üç ay içinde Türkiye'ye getirilmesi ve hesaplanan verginin süresinde ödenmesi durumunda bu varlıklarla ilgili hiçbir vergi incelemesi yapılmayacak. Aynı şekilde yurt içindeki gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri de varlıklarını kanuni defterlerine kaydederek hesaplanan vergiyi süresinde ödemeleri halinde bu işlemleri nedeniyle vergi incelemesine tabi olmayacak. Ayrıca bir gelir ve kurumlar vergisi de ödemeyecek."

VARLIKLAR NASIL KULLANILACAK?

Ağbal, yurt dışından getirilen veya yurt içinde kayda alınan varlıkların daha sonraki kullanımında bir kısıtlama olmadığını bildirdi.

Söz konusu varlıkların dilenildiği gibi kullanılabileceğini belirten Ağbal, şunları kaydetti:

"Yurt dışından varlıklarını getirenler, isterlerse tekrar yurt dışına götürebilecek, varlıklarını buradaki işletmelerinden çekebilecek. Türkiye'deki işletmenin yurt dışındaki bir finans kuruluşundan kullandığı kredi borcunun 30 Kasım'a kadar ödenmesi halinde varlıkların yurt dışından getirilme şartı da aranmayacak. Uygulamadan yurt içinde yararlananlar da işletme aktifine aldıkları varlıklarını serbestçe kullanabilecek, isterlerse işletmeden çekebilecekler."

YURT DIŞI İŞTİRAK KAZANÇLARI DA KAPSAMDA

Düzenlemeye yurt dışı iştirak kazançlarının da dahil edildiğine dikkati çeken Ağbal, bunun dışında, yurt dışında bulunan şirketlerin tasfiyesi sonucu elde edilen kazançların da uygulama kapsamına alındığını söyledi.

Ağbal, yurt dışı şirketlerin tasfiye edilmesi sonucu elde edilen kazançlarla 31 Ekim'e kadar elde edilen iştirak kazançlarının, 31 Aralık'a kadar Türkiye'ye getirilmesi halinde bu kazançlar üzerinden gelir ve kurumlar vergisinin alınmayacağını bildirdi.



