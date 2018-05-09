Son dakika.. Bakan Ağbal açıkladı: Varlık Barışı geliyor...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika.. Bakan Ağbal açıkladı: Varlık Barışı geliyor...
GeriEkonomi Son dakika.. Bakan Ağbal açıkladı: Varlık Barışı geliyor...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    9
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
09.05.2018 - 10:37, Son Güncelleme:

Son dakika.. Bakan Ağbal açıkladı: Varlık Barışı geliyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    9
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Maliye Bakanı Naci Ağbal yurtdışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesine yönelik Varlık Barışı uygulaması getireceklerini açıkladı.

 

Ağbal, Anadolu Ajansı'nın canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bugün TBMM Genel Kurulu'nda istişareler yapılacak, varlık barışına ilişkin düzenleme getiriyoruz" dedi.

Emekliye ikramiye, imar affı ve 183.5 milyar TL'lik alacağa yapılandırma içeren tasarı bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak.

"Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" yürütme ve yürürlük dahil 26 maddeden oluşuyor.

Varlık barışına ilişkin düzenlemenin de bu kanunun TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında eklenmesi bekleniyor.

Ağbal'ın "Yurtdışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenlere kolaylık getireceğiz" sözleriyle özetlediği düzenlemeye göre para, altın, döviz, menkul kıymeti olanlar 11. ayın sonuna kadar bunları Türkiye'ye getirirlerse, bankalara aracı kurumlara bildirirlerse bu tutarları içeride diledikleri gibi tasarruf edebilecekler.

Getirilen varlığın yüzde 3'ü oranında vergi tahsil edilecek. Varlık barışından yurtdışındaki kredi borçlarının kapatılması yoluyla da yararlanılabilecek. Ağbal'ın verdiği bilgilere göre varlığını işletmelerine dahil edenler bir vergi incelemesine tabi olmayacak ve daha sonra bu varlığı işletmesinden de isterse çekebilecek

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    9
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Yeni bir başlangıç arayanlara: ‘Adım adım iyi yaşam’ın şifreleri…

Neden kredi alamıyorum?

Son dakika.. Benzine 5, motorine 7 kuruş indirim

SPONSORLU

İş dünyasında kazanmanın beş altın kuralı