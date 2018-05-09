Son dakika.. Bakan Ağbal açıkladı: Varlık Barışı geliyor...
Maliye Bakanı Naci Ağbal yurtdışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesine yönelik Varlık Barışı uygulaması getireceklerini açıkladı.
Ağbal, Anadolu Ajansı'nın canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bugün TBMM Genel Kurulu'nda istişareler yapılacak, varlık barışına ilişkin düzenleme getiriyoruz" dedi.
Emekliye ikramiye, imar affı ve 183.5 milyar TL'lik alacağa yapılandırma içeren tasarı bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak.
"Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" yürütme ve yürürlük dahil 26 maddeden oluşuyor.
Varlık barışına ilişkin düzenlemenin de bu kanunun TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında eklenmesi bekleniyor.
Ağbal'ın "Yurtdışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenlere kolaylık getireceğiz" sözleriyle özetlediği düzenlemeye göre para, altın, döviz, menkul kıymeti olanlar 11. ayın sonuna kadar bunları Türkiye'ye getirirlerse, bankalara aracı kurumlara bildirirlerse bu tutarları içeride diledikleri gibi tasarruf edebilecekler.
Getirilen varlığın yüzde 3'ü oranında vergi tahsil edilecek. Varlık barışından yurtdışındaki kredi borçlarının kapatılması yoluyla da yararlanılabilecek. Ağbal'ın verdiği bilgilere göre varlığını işletmelerine dahil edenler bir vergi incelemesine tabi olmayacak ve daha sonra bu varlığı işletmesinden de isterse çekebilecek
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