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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA-İHA
24.08.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Bakan Kurum açıklamıştı, dozerler geldi! Ve Bodrum'da yıkım başladı

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bodrum’da kıyı ve koylarda incelemelerde bulunmasının ardından milyon dolarlık projelerin kaçak olan kısımlarına kepçeler ve dozerler girdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, imara aykırılıkları olduğu belirlenen rezidans ve villa inşaatı projesinin bazı bölümlerinde yıkım işlemi başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tekneyle Bodrum'da 20 Ağustos'ta kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmayla mücadele denetimlerine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gökçebel, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba mevkilerinin kıyı şeridinde imara aykırı olduğu tespit edilen inşaatlara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. 

Bakan Kurum açıklamıştı, dozerler geldi Ve Bodrumda yıkım başladı


Göltürkbükü ve Gündoğan sınırında bulunan rezidans, villa ve otel inşaatı projesinde de inceleme yapan Kurum, projedeki imara aykırı olan kısımları yerinde tespit etti. 
Bakan Kurum açıklamıştı, dozerler geldi Ve Bodrumda yıkım başladı


Rezidans ve villa kısmının büyük bir bölümü tamamlanan projenin kıyı kısmına bakan alanda yer alan 35 metre yüksekliğindeki asansör kulesi ve geçiş koridoruyla ilgili Bodrum Belediyesi görevlilerinin zabıt tuttuğu belirtilen yapıda, "Kıyı Kenar Kanunu'na muhalefet" nedeniyle Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Birimi ekipleri tarafından yıkım işlemi başlatıldı. 
Bakan Kurum açıklamıştı, dozerler geldi Ve Bodrumda yıkım başladı

İş makinelerinin ulaşımının sağlanamadığı yapıdaki bazı noktalarda yıkım, asansöre işçilerce iskele kurularak beton bloklar kesilerek gerçekleştiriliyor. Yıkım sırasında jandarma ve zabıta ekipleri de bölgede tedbir amacıyla bekletiliyor. 
Yıkımın birkaç gün sürmesi planlanıyor. 
Bakan Kurum açıklamıştı, dozerler geldi Ve Bodrumda yıkım başladı


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