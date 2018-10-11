Bakan açıkladı: Yılda 18.6 milyon ton ek üretim yapılacak
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Türkiye Kömür İşletmeleri'nin (TKİ) maden alanlarında yılda 18.6 milyon ton ek üretim yapılacağını söyledi.
TÜRKİYE'NİN madenden toplam kömür üretimi, TÜİK verilerine göre geçen yıl toplam 78.9 milyon ton oldu, 36.6 milyon ton kömür ise ithal edildi.
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Dönmez, TTK ve TKİ maden ruhsatları devri imza töreninde yaptığı açıklamada, TTK alanlarında yılda ek 3 milyon ton, TKİ alanlarında ise yılda ek 15.6 milyon ton kömür üretileceğini söyledi.
Törende "Yeni modelle kömürde yedi sahanın ruhsat devriyle potansiyeli yüksek alanları üretime açıyoruz" diyen Dönmez, yeni sahalar sayesinde yılda 7.5 milyar lira tutarında ithal kömürün ikame edileceğine dikkat çekerek, "İthal kömürün ikamesiyle cari açığın kapanmasına katkı sağlayacağız" dedi.
Dönmez TTK'nın ruhsat alanlarında yaklaşık 203 milyon tonluk bir üretim sahasının yatırımcılara açılacağını da belirtti.
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