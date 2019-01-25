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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.01.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Bakan açıkladı: Yarım milyondan fazla çalışan...

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Bakan açıkladı: Yarım milyondan fazla çalışan...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Bugüne kadar 505 bin çalışanımız, mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandı. Bunların 470 bini belgeli çalışmanın zorunlu olduğu 'tehlikeli' ve 'çok tehlikeli' meslekleri icra edenler. Yaklaşık iki yıl önce 40 bin civarında olan mesleki yeterlilik belgeli kişi sayımızın, yarım milyonu geçmiş olmasının gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Üretimde etkinlik ve verimliliğin mesleki yeterliliğe sahip çalışanlarca sağlanacağına inanıyoruz. Bu hedefler doğrultusunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz çalışmaların neticesini de alıyoruz" açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mesleki yeterlilik belgesine sahip kişi sayısının yarım milyonu aştığını bildirdi.

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) 2006'dan beri eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getirdiğini belirterek bu kapsamda bugüne kadar 820 ulusal meslek standardının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.

MYK'nin yürüttüğü çalışmalarla özellikle "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" mesleklerde çalışanlara nitelik kazandırdığını ifade eden Selçuk, şöyle devam etti:
"Bugüne kadar 505 bin çalışanımız, mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandı. Bunların 470 bini belgeli çalışmanın zorunlu olduğu 'tehlikeli' ve 'çok tehlikeli' meslekleri icra edenler. Bakanlığımızca yürütülen faaliyetler sonucunda bir taraftan çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu nitelikli ve belgeli iş gücünü tesis ederek ülkemizin küresel ekonomide rekabet edebilirliğini artıracak, diğer taraftan da ülkemizde özellikle 'tehlikeli' ve 'çok tehlikeli' mesleklerde yaşanan iş kazalarını en aza indireceğiz."

"HEDEF BELGELİ İŞ GÜCÜ SAYISINI 1 MİLYONA ULAŞTIRMAK"

"Tehlikeli" ve "çok tehlikeli" mesleklerde iş kazalarının azaltılması amacıyla yürürlüğe konulan mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu kapsamında uluslararası 190 kuruluşun yetkilendirdiğini aktaran Bakan Selçuk, 430 bin kişinin sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu ile MYK Avrupa Birliği hibelerinden karşılandığını vurguladı.

Çalışma hayatına nitelikli iş gücü kazandırmaya devam ettiklerini bildiren Selçuk, "Üretimde etkinlik ve verimliliğin mesleki yeterliliğe sahip çalışanlarca sağlanacağına inanıyoruz. Bu hedefler doğrultusunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz çalışmaların neticesini de alıyoruz. Yaklaşık iki yıl önce 40 bin civarında olan mesleki yeterlilik belgeli kişi sayımızın yarım milyonu geçmiş olmasının gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, hedeflerinin mesleki eğitimden geçmiş ve mesleki yeterliliğini ispat etmiş nitelikli ve belgeli iş gücü sayısını 1 milyona ulaştırmak olduğunu kaydetti.

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