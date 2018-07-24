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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU-ANKARA
24.07.2018 - 21:35, Son Güncelleme:

Bakan açıkladı! Sağlıkta 'Alex' desteği

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Bakan açıkladı! Sağlıkta 'Alex' desteği

Bedelli torbasından hekimlere müjde çıktı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, sağlık turizmi için gelen yabancıların tedavilerinden sağlık çalışanlarına pay verilmesini getireceklerini belirterek, başarılı hekimleri Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex ile tanımladı. Gümüş “ “Hekimlerimizin 1000-1500’ü 20-25 yıl emek vermiş bir yere gelmiş hekimler. Onlara Alex’ler diyelim ve destekleyelim” dedi.

BEDELLİ düzenlemesini de içeren torba yasa teklifi sağlıkta yeni bir dönemi başlatıyor. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, sağlık turizminden sağlık çalışanlarına da pay verilmesini içeren düzenlemeyi “Bizim 145 bin doktorumuz var, onun bin-bin 500 kadarı kendini geliştirmiş, yetiştirmiş, 20-25 yıl emek vermiş bir yere gelmiş hekimler, Alex’ler (Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu) diyelim. Biz bu hekimlerimizi desteklemek istiyoruz, aksi takdirde bu hekimler yurtdışına gidiyorlar, Amerika’dan teklif alıyorlar, özel sektörden alıyorlar. Bunları ortak havuzda kullanalım, haklarını da verelim” sözleriyle anlattı.

300 LİRA ÖDEME

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri önceki gün tamamlanan yasa teklifinde, sağlıkla ilgili maddeler uzun tartışmalara neden oldu. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Gümüş, 3 yıldır bu çalışmayı yaptıklarını belirtirken, “Sağlık Bakanlığı üniversitelerle protokol yapacak. Örneğin şehir hastanemizi Bilkent’te kurduk, orada beyin tümörü ameliyatı yapan Hacettepe’de hocalarımız varsa, o konuda ehil ve sağlık turizmi kapsamında örneğin 500 tane beyin tümörü vakası alacaksak, bunları bu insan kaynağıyla yapacağız. Bu insan kaynağını istiyoruz ki, esnek çalışmayla protokollerle ortak kullanalım” dedi.

Sağlık turizmi kapsamında 15 bin dolara yapılan bir ameliyat için, kamuda operasyonu yapan doktora 300 lira gibi sembolik rakamlar verilebildiğini belirten Gümüş, şunları söyledi: “Özel sektör ise ‘5 bin dolar veririm’ diyor. Çünkü ‘15 bin doların yüzde 30’unu veririm’ diyor. Bu mevzuatla hakkı neyse onu vereceğiz, çünkü bu kapsamda alınan paranın yüzde 50’sine kadar dağıtma imkanı sağlıyor. Örneğin, bir karaciğer naklinde sadece hekim değil, onun yanında hemşireler, diğer sağlık personeli görev yapıyorlar, nefrologlar görev yapıyorlar, tüm ekibe, yurt dışından gelen meblağın yüzde 50’sine kadar dağıtmak istiyoruz.”

UYGUN ÜCRETLER

Ortopedik müdahaleler, skolyoz cerrahisi, protez cerrahisi gibi alanların sağlık turizminde öne çıkabileceğini belirten Gümüş, “Avrupa’da yaklaşık 1.5 yıla randevu veriliyor. İngiltere’de bir diz protezi, kalça protezinde bir yıl sonrasına randevu veriliyor. Diyeceğiz ki İngiltere’ye, ‘Biz senin hastalarını hızlı bir şekilde yapabiliriz, senin ekiplerin de gelsin, fiyatı da budur.’ Robotik cerrahide örneğin 50 bin Euro’ya yapılan ameliyatlar bizde 15 bin Euro’ya yapılabiliyor. Çünkü insan gücümüzün, emeğimizin karşılığı Amerikalılar, Avrupalılar gibi değil” dedi. Türkiye’de hekimlerin bu operasyonları daha ucuza yapabileceğini belirten Gümüş, “Bunun yanında yine tüp bebek gibi, plastik cerrahi gibi, işte karaciğer nakli, böbrek nakli gibi spesifik alanlarda talepler var, kemik iliği gibi” diye konuştu.

GENELDE SAÇ EKİMİ İÇİN GELİYORLAR

MÜSTEŞAR Gümüş, sağlık turizmi için Türkiye’ye gelen sayısının şu anda 480 bin olduğunu söylerken, “Bunların büyük bir kısmı saç ekimi için geliyor ama yine büyük bir kısmı tedavileri için geliyor. Bunun 2 milyona çıkması ilk etapta düşünülüyor. Çıkabilir anlaşmalarla hızlı bir şekilde Sağlık Bakanlığı’nın da bu desteğini alarak ve buradaki gelir bugün 2 milyar dolar civarında hesaplanıyor ama bu da hızlı bir şekilde 10 milyar dolar olabilir. Dünyada bu şekilde gezen 30 trilyon dolar var” dedi.

BİZ DE SIRA OLMAYACAK MI?

TÜRK Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ise, düzenlemenin muğlak olduğunu söyledi. Adıyaman, “Mesela, birçok iyi beyin cerrahı var. Bunların seçimi nasıl olacak? Birden fazla iş yerinde çalışmada yani hem üniversite hastanesinde hem devlet hastanesinde ya da planlandığı gibi şehir hastanesinde çalışıldığı zaman bunun istihdamı nasıl olacak? Bunların hiçbiri belli değil. Objektif en ufak bir kriter gözükmüyor” derken, CHP’li Mehmet Bekaroğlu da, “‘İngiltere’de çok sıra var yapamıyor ve bize geliyor’ dediniz. Bu bizde çok sıraya sebebiyet vermeyecek mi? Burada bir garantiniz filan mı var? Öncelikle bizim SGK’lı hastamız ameliyat edilecek ondan sonra bu hastalar mı?” diye sordu.

2017’DE 700 BİN KİŞİ GELDİ

İSTANBUL Uluslararası Sağlık ve Turizmi Derneği (İSTUSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ali Kodan, Türkiye’nin medikal turizmde popülaritesinin son yıllarda hızla arttığını belirterek, “Türkiye’ye fiyat, kalite, teknik şartlar, bekleme süresi ve imkanların yeterli olması gibi nedenlerle tedavi için çok sayıda hasta geliyor. 2017’de Türkiye’ye tedavi için gelen hasta sayısı 700 bin oldu” dedi. Kodan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin sağlık turizminde son yıllarda yıldız gibi parladığını kaydederek, özellikle turistlerin tedavisiyle alakalı medikal turizm alanında hızla yükseldiğini söyledi. Son yıllarda Türkiye’ye fiyat, kalite, teknik şartlar, bekleme süresi ve imkanların yeterli olması gibi nedenlerle tedavi için çok sayıda hastanın geldiğini dile getiren Kodan, 2017’de Türkiye’ye tedavi için gelen hasta sayısının 700 bin olduğunu aktardı. Kodan, “Bu sayı giderek artacaktır. 2018’de en az 850 bin hastanın tedavi için Türkiye’ye geleceğini, bu rakamın bir milyona yaklaşabileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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