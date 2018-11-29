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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ANKARA (AA)
29.11.2018 - 14:41, Son Güncelleme:

Bakan açıkladı:  Sağlık turizminden 1,5 milyar dolar gelir 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sağlık turizmi ile ilgili önemli açıklamalar geldi. Bakan Koca açıklamasında "Bugüne kadar 1,5 milyar dolar, sağlık turizminden gelirimiz var, bunu yeterli görmüyoruz. Bizim sunduğumuz sağlık hizmetlerini bu fiyatlarla sunan başka bir ülke yok. Almanya'da 250-500 avroya kadar değişen MR fiyatının, Türkiye'deki SUT fiyatı 61 lira. Bizim bypass ameliyatlarımızın rakamları dünyayla kıyaslanamaz. En ucuz olan Hindistan'dan bile ucuz" şeklinde konuştu.     

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugüne kadar 1,5 milyar dolar, sağlık turizminden gelirimiz var, bunu yeterli görmüyoruz. 2023'e kadar medikal turizmde bunu 5 kat artırmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz." dedi.     

Bakan Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.     

"Sağlık turizminde gelinen nokta yeterli mi? Bu alanda hangi ülke vatandaşları Türkiye'yi tercih ediyor?" yönündeki bir soru üzerine Koca, sağlık turizmi için en fazla Azerbaycan, Irak, Gürcistan, Almanya ve Rusya uyrukluların Türkiye'ye geldiğini söyledi.     

Gelenlere onkoloji, göz, beyin cerrahisi ve radyoterapi başta olmak üzere birçok alanda nitelikli hizmet sunulduğunu belirten Koca, sağlık turizmi hizmetlerinde özel sektörün büyük bir paya sahip olduğunu vurguladı.     

Türkiye'nin sağlık turizmi konusunda en büyük avantajlarından birinin, bulunduğu coğrafya olduğuna dikkati çeken Koca, 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyarlık nüfusa ulaşılabilindiğini, bu nüfusun da orta-üst gelir seviyesindeki kitle olduğunu ifade etti.     

Koca, sağlık turizmini çok stratejik bir hedef olarak gördüklerini bildirerek, şöyle devam etti:     

"Hem fiziki şartlarımız hem kullandığımız teknolojiler hem de sahip olduğumuz insan kaynağımızla ciddi bir noktadayız. Şehir hastanelerimizin de devreye girmesiyle kamunun sağlık turizminde farklı bir noktaya geleceğini düşünüyorum. O nedenle mükemmeliyet merkezlerinden fazlasıyla bahsediyoruz. Bugüne kadar 1,5 milyar dolar, sağlık turizminden gelirimiz var, bunu yeterli görmüyoruz. 2023'e kadar medikal turizmde bunu 5 kat artırmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de kamu-özel-üniversite ayrımı gözetmeden bütün ülkenin birikimini kullanan ve bunu bir devlet politikası haline getiren, kamunun gücüyle de bunu kamçılayan bir dönem olsun istiyoruz."     

"GELDİĞİMİZ YERİN DAHA ÜST NOKTALARA TAŞINABİLECEĞİNE İNANIYORUM"     

USAŞ adıyla yeni bir kamu şirketi kurulduğunu ve bu şirketin özel sektör dinamiğiyle çalışabilecek nitelikte olduğunu vurgulayan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:     

"Burada bütün özel sektör, kamunun mükemmeliyet merkezleri ve üniversitelerimizin yaptığı hizmetler bir portalda bulundurulacak. Hangi hizmetleri, hangi fiyata verdiğinin de net belli olduğu bir sistem. Yoğun hasta akışının olduğu bölgelerde müdahale sonrası hastanın takibini yapmak üzere gerektiğinde orada kontrolleri ve takibini yapmak üzere sağlık kuruluşlarının da devreye girdiği, sağlık turizminden pay alan hiçbir ülkenin yapmadığı bir işlemden bahsediyorum, hem memnuniyeti hem direkt ulaşılabilirliği hem de güven unsuru anlamında son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Daha dinamik, daha aktif ve bizim devlet imkanlarının da devreye girdiği kamu-özel ayrımı yapmadan bu sağlık turizmini bir şekilde kamçıladığımız ve katlanmasını arzu ettiğimiz bir döneme giriyoruz."     

Koca, sağlık turizmi alanında kamunun yapacağı çok işlerin olduğunu, özellikle şehir hastanelerinin devreye girmesi ve ileri teknolojinin varlığıyla özel sektörün ölçeğinin çok üzerinde hizmetlerin yapılabileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:     

"Saç ekimi ve benzeri olabilir, ama kamunun organ nakli, kanser tedavisi, radyoterapi gibi daha üst düzeyde, daha üst ölçekte, devletler ile kamu ve özel sigorta şirketleriyle anlaşmalar yaparak yoğun bir döneme girelim istiyoruz. Abartarak söylemiyorum, dünyada bizim sunduğumuz sağlık hizmetlerini bu fiyatlarla sunan başka bir ülke yok. Almanya'da 250-500 avroya kadar değişen MR fiyatının, Türkiye'deki SUT fiyatı 61 lira. Bizim bypass ameliyatlarımızın rakamları dünyayla kıyaslanamaz. En ucuz olan Hindistan'dan bile ucuz. Bu ucuzluk daha alt model, daha düşük model, daha yetersiz teknoloji kullandığımızdan değil. Bilakis en üst teknoloji kullanılıyor, en iyi fiziki şartların oluştuğu ortamlar mevcut, en çok müdahaleyi güvenle yapan insan kaynağımız var. O nedenle biz çok tercih ediliyoruz. Ben geldiğimiz yerin daha üst noktalara taşınabileceğine inanıyorum. Bunu yapmak zorundayız."      

Sağlık turizminde sunulan paketleri yoğunlaştırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile diyalog içerisinde olduklarını bildiren Koca, bu alanda hedefte bulunan ülkelerde ofisler açılmasını önemsediklerini dile getirdi.     

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