Son dakika... Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul mesajı: O bölgede arazi rantına müsaade etmeyiz

Bakan Kurum sosyal konut başvurularıyla ilgili de açıklama yaptı ve " Geride bıraktığımız 3 gün içinde 100 bin sosyal konut için başvuru sayısı 130 bine ulaşmıştır" dedi.

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