AA
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Son dakika... Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul mesajı: O bölgede arazi rantına müsaade etmeyiz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Kanal İstanbul) O bölgede bir arazi takasına, arazi rantına müsaade etmeyiz, hiçbir projede de etmedik. (Kanal İstanbul) ÇED sürecinde sona yaklaştık, önümüzdeki hafta itibarıyla ÇED raporumuz çıkacak" açıklamasında bulundu.
Bakan Kurum sosyal konut başvurularıyla ilgili de açıklama yaptı ve " Geride bıraktığımız 3 gün içinde 100 bin sosyal konut için başvuru sayısı 130 bine ulaşmıştır" dedi.
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