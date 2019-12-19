MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul mesajı: O bölgede arazi rantına müsaade etmeyiz
GeriEkonomi Son dakika... Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul mesajı: O bölgede arazi rantına müsaade etmeyiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
19.12.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul mesajı: O bölgede arazi rantına müsaade etmeyiz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul mesajı: O bölgede arazi rantına müsaade etmeyiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Kanal İstanbul) O bölgede bir arazi takasına, arazi rantına müsaade etmeyiz, hiçbir projede de etmedik. (Kanal İstanbul) ÇED sürecinde sona yaklaştık, önümüzdeki hafta itibarıyla ÇED raporumuz çıkacak" açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum sosyal konut başvurularıyla ilgili de açıklama yaptı ve " Geride bıraktığımız 3 gün içinde 100 bin sosyal konut için başvuru sayısı 130 bine ulaşmıştır" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

 

 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (19.12.2019)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle