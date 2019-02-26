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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.02.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

Bakan açıkladı: Rapor elektronik ortamda görülecek

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Bakan açıkladı: Rapor elektronik ortamda görülecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; "Engelli vatandaşlarımız farklı kurumlara vermek için ayrı ayrı rapor almayacak. Rapor elektronik ortamda kurumlar tarafından görülebilecek" açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli vatandaşların farklı kurumlara vermek için ayrı ayrı raporlar almak durumunda kalmayacağını belirterek, alınan raporun elektronik ortamda ilgili kurumlarca görülebileceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren engellilik ölçütü, sınıflandırması ve engellilere verilecek sağlık kurulu raporlarını kapsayan yönetmeliklerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Çocuklar için Özel Gereksinim Değerlendirmesi" ile "Erişkinler için Engellilik Değerlendirmesi" hakkındaki yönetmeliklerinin Sağlık, Hazine ve Maliye bakanlıklarınca paydaş tüm kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak ortaklaşa hazırlandığını belirten Selçuk, şöyle devam etti:
"Engellilerimizin işlerini kolaylaştırmak amacıyla rapor formu yeniden düzenlendi, raporda yer alan kullanım amacı kısmı çıkartıldı. Böylelikle rapor, hizmet sunan kurumların kullanımına uygun hale getirildi. Engelli vatandaşlarımız farklı kurumlara vermek için ayrı ayrı rapor almayacak. Rapor elektronik ortamda kurumlar tarafından görülebilecek."

"ÇOCUKLAR İÇİN 'ÖZEL GEREKSİNİMİ VAR' İFADESİ KULLANILACAK"

Çocuklar için ayrı olarak düzenlenen Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) hakkında da bilgi veren Selçuk, sağlık durumlarını tespit etmek için uzmanlarca 25 farklı alanda çalışma yapıldığını, her bir hastalığın hangi sıklıkta görüldüğünün incelendiğini aktardı.

Bakan Selçuk, çocuklar için engelli yerine "özel gereksinimi var" ifadesinin kullanılacağını vurguladı. Hastalık ihtiyaçları göz önüne alınarak değerlendirme yapılacağının altını çizen Selçuk, 0-3 yaş aralığındaki çocuklar için gelişim değerlendirmesi yapılarak gereksinim düzeyinin tespit edileceğini ve 0-18 yaş arası tüm çocuklar için engel durumu söylemlerine son verildiğini, gereksinimlerine göre rapor alma imkanının getirildiğini bildirdi.
Selçuk, "Böylece erken tanı konularak, çocuklarımızın eğitim ve rehabilitasyonlarında en verimli çağlarında hizmetlerden faydalanmaları sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

"SEYAHAT İÇİN 'ÖZEL KOŞUL GEREKSİNİMİ VAR' TESPİTİ YAPILACAK"

Bakan Selçuk, 0-18 yaş aralığındaki çocukların özel araç ile seyahat edebilmeleri için "özel koşul gereksinimi var" durumunun tespitinin yapılacağını, immünoloji, genetik hastalıklar ve yenidoğan alanlarının da yönetmeliğe eklenerek hizmete gereksinimi olan çocukların kapsama alınması sağlanarak bu hizmete erişimin artırıldığını belirtti.

Yönetmeliğin yetişkinlerle ilgili bölümünün de güncellendiğini anımsatan Selçuk, "özürlü" ifadesinin "engelli" olarak değiştirildiğine, "ağır özürlü" ifadesi yerine "bakıma muhtaç/ihtiyacı olan engelli" tanımının getirildiğine dikkati çekti.

Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçütü (FIM) kullanılarak objektif değerlendirmelerin yapılacağının altını çizen Selçuk, şunları kaydetti:
"Engelli vatandaşlarımız farklı kurumlara sunmak amacıyla tekrar tekrar rapor almayacak. Engellilerimizin işlerini kolaylaştırmak amacıyla Rapor Formu yeniden düzenlendi, raporda yer alan kullanım amacı kısmı çıkartıldı. Böylelikle rapor, hizmet sunan kurumların kullanımına uygun hale getirildi."
Kurumların raporları elektronik ortamda görebilmeleri için sağlık bilgi sistemine anlık kaydetme zorunluluğu getirildiğini belirten Selçuk, terör, kaza, yaralanma sonucu meydana gelen zararların tazmini için standart rapor formatının düzenlendiğini bildirdi.

"ENGEL ORANLARI HASTALIKLARA GÖRE GÜNCELLENDİ"

Kardiyoloji, nefroloji, hematoloji, psikiyatri ve onkoloji gibi alanlarda engel oranlarının güncellendiğini vurgulayan Selçuk, akondroplazi (cücelik) için engel oranının yüzde 40 olarak belirlendiğine işaret etti.

Bakan Selçuk, onkoloji ve böbrek yetmezliği hastalıklarının tüm evrelerinin, bakıma muhtaçlık raporu alınırken puanlama sistemine dahil edildiğini aktardı.

Yeni düzenlemeyle yetişkin cam kemik hastalarının engel oranının yüzde 50 olarak belirlendiğini ifade eden Selçuk, bu hastalık için "özel koşul gereksinimi vardır" durum tespiti yapıldıktan sonra evde bakım desteği de alabileceklerini kaydetti.

Down sendromu hastalarının artık sürekli rapor alabileceklerini duyuran Selçuk, düzenleme ile down sendromu tanısı alanların bir kez rapor almış olmalarının verilen tüm hizmetlerden faydalanmaları için yeterli olacağını vurguladı.

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