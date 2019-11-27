Bakan açıkladı: Nüfusun yüzde 81'ine doğal gaz ulaştı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de doğal gaz abone sayısının 15.8 milyona ulaştığını söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2002 yılında 5 büyükşehrimizde kullanılan doğal gazı bugün Edirne’den Hakkâri’ye kadar
81 il ve 531 ilçemizin tamamında vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Doğal gaz abone sayımız 15,8 milyona, doğal gazdan yararlanan vatandaş sayımız ise 66,5 milyona ulaştı. Son 17 yılda hızlı bir ivme yakalayarak nüfusumuzun yüzde 81’ine doğalgaza erişim imkânı sunduk" dedi.
Bakan Dönmez şunları söyledi:
"Sultanhanı Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesislerimizin genişletme fazları devam ediyor. 2021 yılında Silivri, 2023 yılında da inşallah Tuz Gölü tesislerimiz tam kapasiteye ulaşacak. Amacımız 2023’e kadar yıllık doğalgaz tüketimimizin en az yüzde 20’sini depolayabilecek bir altyapıyı inşa etmek. Son 3 yılda iki FSRU tesisimizin hizmete girmesiyle birlikte LNG depolama kapasitemizi de son 12 yılda yaklaşık 3,5 kat artırarak 118 milyon metreküpe ulaştırdık. BOTAŞ’ın Saros’taki FSRU tesisinin yapımı devam ediyor. İnşallah oranın tamamlanması ve diğer tesislerimizin de kapasite genişletme çalışmalarıyla bu rakamı daha da yukarılara çekeceğiz."
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