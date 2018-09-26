Bakan açıkladı: İşte zeytin rekoltesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan açıkladı: İşte zeytin rekoltesi
GeriEkonomi Bakan açıkladı: İşte zeytin rekoltesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İZMİR (İHA)
26.09.2018 - 17:32, Son Güncelleme:

Bakan açıkladı: İşte zeytin rekoltesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan açıkladı: İşte zeytin rekoltesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’deki Zeytincilik Araştırma Enstitüsünde 2018-2019 zeytin rekolte tahminini açıkladı. Bakan Pakdemirli, "Zeytinde 1,5 milyon ton rekolte bekleniyor. Bunun 423 bin tonunun sofralığa, 1 milyon 77 bin tonunun yağlığa ayrılacağı, bundan da 193 bin ton zeytinyağı çıkacağı varsayılıyor” dedi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018-2019 zeytin rekolte tahminini İzmir’deki Zeytincilik Araştırma Enstitüsünde açıkladı. Buna göre, 2018-2019 sezonunda zeytinde 1,5 milyon ton rekolte bekleniyor. Toplam zeytin dane üretimi geçen yıla göre yüzde 36 azalma ile 1 milyon 500 bin 467 ton bekleniyor. Geçen yıla göre yüzde 7,6 azalma ile 423 bin 644 tonunun sofralık zeytine, geçen yıla göre yüzde 35 azalma ile 1 milyon 76 bin 823 tonunun yağlığa ayrılacağı bundan da ortalama 1/5.6 randıman ile geçen yıla göre yüzde 27 azalma ile 193 bin 613 ton zeytinyağı elde edileceği tahmin edildi. Bakan Pakdemirli, “Tarımı en az bir ulusun savunma stratejisi kadar önemli görüyorum. Dünyayı doyuran dünyanın lideri olacak. Kolaylıkla da oluruz” diye konuştu.

Bakan Pakdemirli’nin konuşması sırasında ekrana zeytin ağaçlarıyla çekilen fotoğrafları da yansıtıldı. Bakan Pakdemirli, zeytinin kutsal ve barış ile uzun ömrü temsil ettiğini söyledi. Sofralık zeytinde İspanya’dan sonra ikinci sırada, üretimde dünyada dördüncü sırada olduğumuzu hatırlatan Bakan Pakdemirli, “Bence yeterli değil. Daha hızlı büyümeliyiz. İhracatı 100 bin tonun üzerine taşımamız lazım. Birinci de olabiliriz. Ege’den başlayarak bu işi tekrar ele alıp zeytinyağını insanlara anlatmamız lazım. İzmir dışında zeytinyağını anlayan pek yok. Son dönemde dışarıda yeme alışkanlıklarımız arttı ama hala zeytinyağından anlayan yok. Zaman zaman Yunan Adaları’na gidiyorum hediyelik eşya almıyorum. Girit yağı alıyorum, kahvaltıda yiyorum ve mutlu oluyorum” ifadelerini kullandı. Zeytinyağı okuryazarlığını artırmamız gerektiğini belirten Bakan Pakdemirli, “Bu şekilde tüketimi artırırız. 1,5-2 kilo tüketim çok az bunu artırmamız lazım. Kaliteli bir ürünü neden bizim vatandaşımız yemesin” dedi.

"AMBALAJLI İHRACATA KAFA YORULMASI LAZIM”

Global bir marka kurma hayaline de dikkat çeken Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye’deki tarım ürünlerinden katma değerli global bir marka oluşturmalıyız. İtalya’nın Napoli kentinde adam domatesleri alıyor, kurutuyor ve kilosunu 25 avroya satıyor. Bu katma değeri yakalayacak bir şeyler yapmalıyız. Klasik, anadan babadan kalma yöntemleri bırakıp artık ambalajlı ihracata kafa yorulması lazım. Modern tekniklerin hepsini kullanmamız lazım."

Tağşişle ürünlere verilen cezalarla ilgili kapsamlı bir çalışma yaptıklarını ifade eden Pakdemirli, "Artık bunu da caydırıcı hala getireceğiz. Cezaları ödenemeyecek boyuta getirirsek ve ‘ödeyemedim’ derse ‘kusura bakma yapmasaydın’ diyeceğiz. Hepimiz bunun karşısında olmamız lazım. Destekler konusuna gelince, 80 kuruş desteği artırırsak ne olur bilmiyorum ama ambalaj desteğini yükseltip ihracatı artırmamız lazım. Kalite artarsa üretici de sanayici de gayret gösterir. Egeliler olarak zeytinyağına sponsor olup onu anlatmamız lazım. Verilen destekler de önemli ama birilerinin eline oltayı vermek değil de balık tutmayı öğretmemiz lazım" açıklamasında bulundu.

TALEPLERİ SIRALADI

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Ümmühan Tibet de şunları söyledi:

"Ülkemizde zeytin ve zeytinyağında taklit büyük sorun. Maalesef kayıt dışı üretim ve satışlar da sektörümüzde haksız rekabet, büyümemizin önünde ciddi bir engel. Geçen yılın değerlendirilmesine göre tüm tarımsal girdiler içerisinde zeytincilik sektörünün payı yüzde 5. Bunu çok yakın gelecekte yüzde 10'a yükseltmeyi başarabiliriz. Zeytincilik sektörü, tarımsal sektörümüz içinde yerli mal olarak ciddi bir şekilde yer almaktadır. Ülkemizin büyük kapasitesi var. Milli ürünümüzün Türk tüketicisine ulaşmasını diliyoruz. Evine zeytinyağı girmeyen binlerce aile var. Kalite kaybının önlenmesi adına lisanslı depoculuk ve vadeli işlemleri borsasına benzer sistemler kurulmalı. Üreticinin ürettiğini kalite bozulmadan muhafaza edeceği şartların oluşturulması gerekiyor."

Tarımsal sektörde devlet desteklemelerinin önemine değinen Tibet, şöyle devam etti:

"Sektörümüze ciddi anlamda kaynak akışı var. Yatırımcılarımız yatırım yapıyor ama eğer ciddi desteklerimizle akışın devamını sağlayamazsak zeytin fidanlarımızın ekonomiye kazandırılmasında problemler yaşayabiliriz. Desteklerin etkili olması için beraber çalışma yapmak istiyoruz. Tüketimin artırılması için, markalı ambalajlı ihracat yapmamız için günümüzün koşullarına uygun desteklemelerin uygulamaya konulması uygun olacaktır. Sizin zeytinyağında dünya markası hayalini hep beraber gerçekleştirebiliriz.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan açıkladı: İşte zeytin rekoltesi

Gemiyle geldiler, ilçe hareketlendi

Yıldız Holding, Godiva'nın Japonya'daki birimini satmak istiyor

İşte il il yaşam süreleri! Hangi ilde insanlar daha uzun yaşıyor?