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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
15.01.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Bakan açıkladı: İlk adım atılıyor! 81 ilde uygulanacak, ücretsiz olacak

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Bakan açıkladı: İlk adım atılıyor! 81 ilde uygulanacak, ücretsiz olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; "Söz verdiğimiz gibi 81 ilde hayata geçireceğimiz '100 Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi'nin ilk adımını 12 ilimizde başlatıyoruz. Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı Türkiye'ye yayılacak, gençlerimiz hayal edecek, araştıracak, geliştirecek, üretecek" açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi" kapsamında öğrenci seçmeleri için başvuruların başladığını belirterek, "Söz verdiğimiz gibi 81 ilde hayata geçireceğimiz '100 Deneyap  Teknoloji Atölyeleri Projesi'nin ilk adımını 12 ilimizde başlatıyoruz.

Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı Türkiye'ye yayılacak, gençlerimiz hayal edecek, araştıracak, geliştirecek, üretecek." ifadesini kullandı.

Varank, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programı kapsamında geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirecek yeni bir programın hayata geçirildiğini bildirdi.      

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışması sonucu başlatılan projeyle Türkiye çapında "Deneyap Teknoloji Atölyeleri" kurulacağını belirten Varank, şunları kaydetti:      

"Söz verdiğimiz gibi 81 ilde hayata geçireceğimiz '100 Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi'nin ilk adımını 12 ilimizde başlatıyoruz. Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı Türkiye'ye yayılacak, gençlerimiz hayal edecek, araştıracak, geliştirecek, üretecek. Geleceğin bilim insanlarını, araştırmacılarını, girişimcilerini keşfetmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen Deneyap Türkiye, hızlı bir şekilde diğer illerde de yaygınlaştırılacak. 2020 yılı sonuna kadar 81 ildeki gençler Deneyap ile tanışacak. Deneyap Türkiye adı verilen proje, Türkiye'nin teknolojik kalkınma programı 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücünü oluşturmak üzere teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirme amacıyla oluşturuldu. Kurulacak teknoloji atölyelerinde, yenilikçi bir eğitim modeli esas alınarak, tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi planlanıyor."      

Varank, ortaokul başlangıç ve lise başlangıç çağı olmak üzere 2 yaş grubunda, 3 yıllık program kapsamındaki eğitimlerin tamamen ücretsiz olacağını vurgulayarak, proje paydaşlarına ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na teşekkür etti.      

YAZILI SINAV 17 MART'TA 

Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmeyi hedefleyen Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi'nin ilk kısmı, Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon olmak üzere toplam 12 ilde açılacak.      

Deneyap Türkiye'ye katılmak isteyen öğrenciler, 2 aşamalı seçme sınavına girecek. Belirlenen 12 ilde, seçme sürecinin ilk aşaması olan yazılı sınav 17 Mart 2019'da gerçekleştirilecek.      

Anadolu Üniversitesi tarafından ilgili illerde yapılacak sınavın başvuru dönemi ise 14 Ocak'ta başladı. Başvurular, 3 Şubat'a kadar devam edecek. Sınav başvuruları ücretsiz olacak. Deneyap Türkiye'nin parçası olmak isteyen gençler ve veliler, detaylı bilgiyi "deneyapturkiye.org" internet adresinden edinebilecek.      

 

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