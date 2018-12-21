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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.12.2018 - 17:43, Son Güncelleme:

Bakan açıkladı! Hizmet ticareti fazlası 22 milyar dolar oldu

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Bakan açıkladı! Hizmet ticareti fazlası 22 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2018 yılının ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 22 oranında artışla 22 milyar dolar seviyesinde hizmet ticareti fazlası elde etmiş bulunmaktayız." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla yürüttüğü "Türkiye'nin 500 Büyük İhracatçısı" ödül töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin küresel arenada mal ticaretinde olduğu kadar hizmet ticaretinde de adını duyurduğunu ifade ederek, "Dünyanın dört bir köşesine artık sadece ürünlerimizi değil, müteahhitlik hizmetlerimizi, yazılımlarımızı, dizilerimizi, sinema filmlerimizi, sağlık hizmetlerimizi ve kültürümüzü ihraç ediyoruz." dedi.

"HEDEFİMİZ, HİZMET İHRACATI FAZLAMIZI 2, HATTA 3 KATINA ÇIKARMAK"

Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin 1984 yılında dünyaya hizmet ihracatı ile açılırken 1 milyar dolar civarında hizmet ihracatı fazlası verdiğini, hizmet ihracatının yıllarca Türkiye ekonomisinin gelişmesine büyük katkılar sunduğunu kaydetti.

Ülkenin hizmet ihracatı fazlasının 2002 yılına gelindiğinde 7,9 milyar dolara ulaştığını belirten Pekcan, şöyle konuştu:

"Aradan geçen zamanda turizm ve ulaştırma alanındaki büyük başarılarla hizmet ihracatı fazlamız, 2017 yılında 2002 yılındakinin yaklaşık 3 katına çıkarak 20 milyar dolara ulaşmıştır. Şimdi hedefimiz, lider olacağımız yeni hizmet sektörlerinin de katkısıyla hizmet ihracatı fazlamızı bunun da 2, hatta 3 katına çıkarmaktır. Burada elde ettiğimiz döviz gelirleri, cari açıkla mücadelede de en güçlü araçlarımızdan birisi haline geliyor."

"KÜRESEL EKONOMİNİN KANUNU YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER TARAFINDAN YAZILIYOR"

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye’nin 2017 yılında 43,7 milyar dolar ile dünyada en fazla hizmet ihracatı yapan 29. ülke konumunda olduğunu hatırlatarak, "Türkiye, hizmet ihracatında kısa sürede önce ilk 20’ye, sonra da ilk 10’a rahatlıkla girebilecek potansiyeldedir. 2018 yılının ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 22 oranında artışla 22 milyar dolar seviyesinde hizmet ticareti fazlası elde etmiş bulunmaktayız." şeklinde konuştu.

Pekcan, 1980’li yılların Türkiye'nin mal ihracatında tekstil-konfeksiyonla, hizmet sektöründe ise turizmle dünya sahnesine çıktığı yıllar olduğunu, o dönemde Türkiye'nin, zamanın küresel anlamda doğru sektörlerini belirlediğini, doğru bir vizyonla ve kararlılıkla cesur hamleler yaptığını, ülkenin böylece tekstil ve turizmde dünyada ilk 10’a girdiğini hatırlattı.

Söz konusu iki sektörün bugün küresel ölçekte liderliğe oynadığını vurgulayan Pekcan, şimdi ise küresel ekonominin kanununu yenilikçi teknolojilerin yazdığını söyledi.

"YENİ NESİL TEKNOLOJİLERDE KARARLILIKLA İLERLEYECEĞİZ"

Ruhsar Pekcan, şu görüşleri dile getirdi:

"Bütün dünya üretimi, hizmet arzı dijital bir temelle yazılıma, robot teknolojilerine ve yapay zekaya dayalı olarak gelişiyor. Bu konuda size hizmet ihracatının önemini gösteren çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. 2018 yılında sadece oyun yazılımı ihracatımız 1 milyar doları aşacaktır. Bu rakam, Türkiye’nin önemli pazarlarından olan ABD’ye çelik ihracatımız kadardır.

Yeni hükümet sisteminin etkinliği ve hızıyla önümüzdeki 10 yılda dünya ekonomisinin kartları yeniden dağıtılırken, klasik hizmet sektörlerimizde bulunduğumuz konumu koruyup güçlendirirken; yeni nesil teknolojilerde; bilişimde, yazılımda, e-ticarette, sağlık turizminde ülkemizi bölgesel bir güç haline getirecek kararlılıkla ilerleyeceğiz. Bu yolda kazanacağımız başarı, ülkemizi orta gelirli bir ülke olmaktan çıkarıp yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükselmenin en güvenilir yoludur."

"AMACIMIZ, KOBİ’LERİMİZİ VE ESNAFLARIMIZI DÜNYA PAZARLARINA AÇMAKTIR"

Ticaret Bakanı Pekcan, dünyanın aynı zamanda yazılım tabanlı, yapay zeka tabanlı bir üretim devrimine ilerlerken Türkiye’de teknoloji seraları oluşturmak zorunda olduklarını, bu doğrultuda Türkiye’de e-ticaret ve yazılım alanında çok başarılı firmaların temsilcilerinin yer aldığı Yenilikçi Ticaret Platformu'nu kurduklarını bildirdi.

Pekcan, şunları kaydetti:

"Amacımız, kuracağımız yeni nesil serbest bölgelerle ihracat odaklı yazılım, yapay zeka ve ileri teknoloji firmalarına küresel bir değer olmaları için bir atmosfer, bir sera ortamı yaratmak. Dünyada bir e-ticaret devrimi de yaşanıyor. Bugün bir küresel e-ticaret firmasının borsa değeri 1 trilyon doların üzerinde.

Amacımız, güçlü desteklerle ve e-ticaret ile kadın girişimcilerimizi, KOBİ’lerimizi ve esnaflarımızı, ihracatçı firmalarımızı dünya pazarlarına açmaktır. Tüm politikalarımızda iş dünyamız ve sivil toplum kuruluşlarımız ile beraber planlama yapıyoruz. Tüm bunları yaparken, var olan desteklerimizi etkinleştirerek bizleri gururlandıran hizmet ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

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