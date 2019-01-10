Bakan açıkladı: Hedef 70 milyon turist 70 milyar dolar gelir

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan açıkladı: Hedef 70 milyon turist 70 milyar dolar gelir
GeriEkonomi Bakan açıkladı: Hedef 70 milyon turist 70 milyar dolar gelir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
10.01.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Bakan açıkladı: Hedef 70 milyon turist 70 milyar dolar gelir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan açıkladı: Hedef 70 milyon turist 70 milyar dolar gelir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy; " Turizmde yeni hedef 70 milyon turist 70 milyar dolar gelir. Ocak ayı ilk havalimanı verilerini Antalya'da almaya başladık. Antalya'nın havalimanı verilerinde ortalama yüzde 60 artış görüyoruz" açıklamasında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Hollanda'nın Utrecht kentinde bu yıl 49'uncusu düzenlenen turizm fuarına katıldı. Türk turimzcilerin büyük ilgi gösterdiği fuarda Türk stantlarını tek tek gezen Bakan Ersoy, Türk turizminin 2018 yılında ciddi bir ivme kazandığını belirterek, "Turist sayısında Türkiye rekorunu kırdık. Tahminen 45 milyon turist sayısını aşmış olacağız. 2019 yılında erken rezervasyon verileri oldukça iyi görünüyor. Özellikle Avrupa pazarında çok ciddi artış var. Ocak ayı ilk havalimanı verilerini Antalya'da almaya başladık. Antalya'nın havalimanı verilerinde ortalama yüzde 60 artış görüyoruz. Türkiye genelinde de ciddi bir artışın göstergesi. Hollanda'da yüzde 25-30 arası artış var” dedi.

2019'DA TURİST SAYISINDA YÜZDE 20'LİK ARTIŞ BEKLENTİSİ

2019 yılında turist sayısı bakımında yüzde 18-20'lik artış beklediklerine işaret eden Ersoy, "Umarım 2019 için bu rakamları yakalayacağız. 2023 için eski bir hedefimiz vardı, 50 milyon turist diye. Onu 2019 yılında 52 milyon turist olarak yakalarız diye düşünüyorum. Artık hedefleri yükselttik biliyorsunuz. Yeni hedefimiz 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir" diye konuştu.

70 milyon turist hedefinde Türkiye'nin zorlanacağını sanmadığını anlatan Ersoy, "Türkiye bu konuda uzmanlaştı. Önemli olan 70 milyar dolarlık kısmı yakalamak. Nitelikli turiste, konaklama günü ve harcaması yüksek turiste odaklanmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı yapmaya başladık" dedi.

TURİZM OKULLARI KOLEJE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Ersoy, turizm okullarının koleje dönüştürülmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:
"Müfredatlar da oluşturuldu. Sevindirici olan kısmı, otellerimiz bu yeni konsepte sahip çıktı. Türkiye'de 76 turizm meslek lisesi var. İlk etapta deneme amaçlı 11'iyle sınırlandırıldı bu okullar. Projeye dahil olmak için 30'un üzerinde otel başvuru yaptı. İlk yıl 11 okulla sınırlı tutacağız. Uygulamadaki artılar ve eksileri göreceğiz. İlk seneyi atlattıktan sonra gelecek yıl talebin tamamını karşılamış olacağız. Zaman içinde 76 okulun yeterli olmayacağını düşünüyoruz. Bir sınırlamamız yok. Talep geldikçe diğer meslek liseleri turizm kolejine dönüştürülecek. İhtiyaç kaç okulsa o kadar okul turizm kolejine dönüştürülecek. Böylelikle sektörün en büyük sorunu olan sezonluk personel ihtiyacının da karşılanmış olacak. Öğrenciler 20 Nisan- 20 Ekim arasında eğitimlerini otellerde görüyor. Hem sezonluk personel ihtiyacı karşılanmış hem de öğrencilere ücret ödenmiş oluyor. Herkes için kazançlı. 4 yıllık eğitimden sonra oteller kendi istedikleri şekilde yetiştirilmiş, 3 dil öğrenmiş personele kavuşacak. Öğrencilerin de mezun olduktan sonra iş bulmaları garanti olmuş oluyor.”

DİREKT UÇUŞLAR ARTACAK

Bakan Ersoy, nitelikli turist getirilmesi için yaptıkları ikinci büyük değişikliğin ise direkt uçuşlar olduğunu kaydetti:
Türk Hava Yolları (THY) ile ortak çalışma ile direkt turizm hamlesi yaptıklarını söyleyen Bakan Ersoy, Nisan sonunda Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir havalimanlarına Avrupa'dan, Almanya'nın birçok kentinden, İngiltere, Rusya ve Körfez ülkelerinden direkt seferlere başlayacaklarını açıkladı. Protokolü haftalık 67 sefer olarak yaptıklarını ancak düzeltmeye giderek haftalık 80 sefere çıkardıklarını söyleyen Bakan Ersoy şöyle devam etti: " 2020 yılından itibaren THY bünyesine her yıl 50 yeni uçak katılacak. Bu turizm hamlesiyle 2023 yılına kadar Antalya, Bodrum, Dalaman havalimanlarına sefer sayılarını misliyle artırmaya gideceğiz. 500 tarifeli sefere kadar bu sayıyı çıkaracağız. Tarifeler açılmaya başlandı. Birkaç ay içinde kış tarifelerini de açacağız. THY kışın da uçmaya devam edecek. Sezonluk değil 12 aylık uçuş öngörülüyor. Turizmdeki hedeflere ulaşmak için diğer bir çalışma ise tanıtım. Tanıtım bütçeleri ve direkt tanıtım seferberliği başlatıldı. Ocak ayı itibarıyla Türkiye'ye en çok misafir veren ülkelerde Türk hükümeti direkt tanıtım çalışmalarına başladı. İngiltere, Almanya, Hollanda, Ukrayna, Rusya ve Körfez ülkelerinde, 15 Ocak'tan itibaren magazinlerde ve televizyonlarda yoğun tanıtım yapılacak. Bunu dijital tanıtım seferberliği takip edecek. Artık sayıya değil, gelire konsantre olacağız. "

Bu amaç için son bir eksiğin kaldığını, en önemlisinin ise turizm geliştirme fonu olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, dünyada en çok turizm geliri elde eden 10 ülkenin 7'sinde turizm geliştirme fonu bulunduğunu hatırlattı. Bakan Ersoy, " Turizm geliri yüksek ülkelerin iki unsuru var. Milli havayolları var, ikincisi turizm geliştirme fonu. Bizde milli havayolu zaten çok başarılı, çok iyiydi ama istediğimiz yere uçmuyordu. Antalya, İzmir, Dalaman, Bodrum'a uçmuyordu. Bu sene protokolle bu işi başardık. İnşallah yıl içinde turizm geliştirme fonunu kuracağız. İkinci eksiğimizi gidermiş olacağız. Nitelikli turist hamlesini gerçekleştirmiş olacağız.” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan açıkladı: Hedef 70 milyon turist 70 milyar dolar gelir

MAN’ın tüm dünyada otobüs üretiminden sorumlu oldu

Dolar kuru 5.47 seviyesinde işlem görüyor

İflas başvurusu yapmıştı! Teklif yükseltti