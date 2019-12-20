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Ekonomi
20.12.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan açıkladı! Elektriğe yeni tarife geliyor

Emre ESER
Emre ESER
eeser@hurriyet.com.tr
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Emre ESER
Emre ESER
eeser@hurriyet.com.tr
Son dakika haberi: Bakan açıkladı! Elektriğe yeni tarife geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "Elektriği yenilenebilir kaynaklardan kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli çalışıyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı elektrikte tüketiciye yeni bir tarife getirilmesi için çalışmalara başlandığını açıkladı.

İstanbul'daki 10.IICEC Konferansı'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüketicilerin artık evlerinde kullandığı elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından seçebileceklerini belirtti. Bakan Dönmez, "Buradan sizlere bir çalışmamızla ilgili de bilgi vermek istiyorum. “Ben elektriğimi tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten kullanmak istiyorum” diyen tüketicilerimiz için yeni bir tarife modeli çalışmasını başlattık. Bu tarifeyle vatandaşlarımız istedikleri takdirde sadece yenilenebilir enerji tüketebilecek" diye konuştu.

Sektör kaynakları bu tarifenin normal tarifeye göre daha pahalı olacağını belirtiyor.

Son dakika haberi: Bakan açıkladı Elektriğe yeni tarife geliyor


 

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Emre ESER
Emre ESER
eeser@hurriyet.com.tr
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