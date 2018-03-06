Bakan açıkladı: Dev ihale bu sene yapılacak!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne ilişkin sondajların yapıldığını, etüt proje çalışmalarının ise devam ettiğini ifade ederek, mühendislik çalışmalarının bitirilmesine bağlı olarak bu yıl içinde Yap İşlet Devret (YİD) modeliyle ihale edileceğini söyledi. Sabah'ın haberine göre, ilk defa raylı sistemi de içine alan bir YİD modelini öngördüklerine dikkat çeken Arslan, raylı sistemlerde bu modelin uygulanmasının kolay olmadığını, karayoluyla birlikte olacağı için uygulanabilir hale geldiğini bildirdi.

3 KATLI TÜNEL İÇİN MÜHENDİSLİK ÇALIŞMASI YAPILACAK

Dünya Mobil Kongresi için bulunduğu Barselona'da bir grup gazeteciyle sohbet eden Arslan, 3 Katlı Tünel'in de destekleneceği raylı sistem yatırımlarının çok pahalı olduğuna işaret ederek, "Karayolu geçişini de barındırdığı için YİD modeline uygun hale gelecek. Bunu mühendislik çalışmalarımız sonucunda kararlaştıracağız" dedi.

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