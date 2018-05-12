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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
12.05.2018 - 11:40, Son Güncelleme:

Bakan açıkladı: Bu haftadan itibaren... ABD'ye çelik resti

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "(ABD'nin çelik ve alüminyuma ilave vergi uygulaması) Bu haftadan itibaren kendilerine bildirerek, Türkiye olarak karşı adımlar atacağımızı söylüyoruz. Bundan sonra Türkiye ile ABD arasında ticaret anlamında daha çok ABD'yi olumsuz etkileyecek olan bir döneme de girebiliriz" açıklamasında bulundu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergisi uygulama kararına yönelik Türkiye'nin mesajlarını çok net bir şekilde ABD'li yetkililere ilettiğini belirterek, "Bu haftadan itibaren, kendilerine bildirerek, Türkiye olarak karşı adımlar atacağımızı söylüyoruz." dedi.

Zeybekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin ithal demir-çelikte yüzde 25, alüminyumda ise yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirdiğini hatırlatarak, bazı ülkelerin bu karardan muaf tutulduğunu söyledi.

Bazı ülkelerin süreli, bazılarının ise kota uygulamasıyla muafiyet aldığını dile getiren Zeybekci, Avrupa Birliği (AB), Güney Kore, Brezilya, Meksika ve Kanada gibi ülkelerin uygulamanın dışında tutulduğunu ifade etti.

Bakan açıkladı: Bu haftadan itibaren... ABDye çelik resti

Zeybekci, Türkiye, Hindistan, Çin gibi ülkelerin ise söz konusu muafiyete dahil edilmediğini belirterek, ABD'li yetkililere mesajlarını yazılı ve sözlü ilettiklerini kaydetti.
Türkiye'nin ABD'ye demir-çelik sektöründe ticaret açığı verdiğini anlatan Zeybekci, şöyle devam etti:
"Oraya 1 milyar 180 milyon dolarlık ihracat yaparken, 1 milyar 300 milyon doların üzerinde de ithalat yapıyoruz. Biz kendilerine bunları belirttik, çok da net bir şekilde anlattık. Türkiye'nin bu işin dışında tutulması gerektiğini de söyledik. Dünya Ticaret Örgütü nezdinde de bazı girişimlerde bulunduk. En son, bu haftadan itibaren, kendilerine bildirerek, Türkiye olarak karşı adımlar atacağımızı söylüyoruz. Biz de aynı şekilde, onlardan yapmış olduğumuz ithalatta, onların ortaya koyduğu savların aynısını ortaya koyarak, onlara karşı önlemlerimizi alabileceğimizi söyledik. Bunu çok da hızlı şekilde alırız. Bundan sonra Türkiye ile ABD arasında ticaret anlamında daha çok ABD'yi olumsuz etkileyecek olan bir döneme de girebiliriz. Ama biz bütün görüşme kapılarını açık bırakıyoruz."

Zeybekci, Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda süreci yakından ve sıkı bir şekilde takip ettiklerini ifade etti.

 

ABD'NİN GEÇEN YIL İTHAL ETTİĞİ ÇELİĞİN YÜZDE 6'SI TÜRKİYE'DEN

ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Uluslararası Ticaret İdaresi verilerine göre, ABD, geçen yıl ithal ettiği 34,6 milyon ton çelikle dünyanın en büyük çelik ithalatçısı oldu. Ülkenin çelik ithalat hacmi, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 15 artış gösterdi.

ABD'nin geçen yıl en çok çelik ithal ettiği ülke 5,8 milyon tonla Kanada oldu. Ülkenin çelik ithalatında Kanada'nın payı yüzde 17 olarak kayıtlarda yer aldı. Kanada'yı, yüzde 14 ile Brezilya, yüzde 10 ile Güney Kore, yüzde 9 ile Meksika ve yüzde 8 ile Rusya izledi.

Türkiye, geçen yıl yüzde 6 ile ABD'nin en çok çelik ithal ettiği 6'ncı ülke oldu. ABD'nin en çok çelik ithal ettiği diğer ülkeler ise yüzde 5 ile Japonya, yüzde 4 ile Almanya, yüzde 3 ile Tayvan ve yüzde 2 ile Çin olarak sıralandı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise geçen yıl Türkiye, yaklaşık 13,8 milyar dolarlık çelik ve çelikten eşya ihracatı gerçekleştirdi. İhracatın yaklaşık yüzde 9'una karşılık gelen 1,2 milyar dolarlık bölümü ABD'ye yapıldı.

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