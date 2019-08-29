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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.08.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Bakan açıkladı: 71,5 milyon liralık destek geliyor

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Bakan açıkladı: 71,5 milyon liralık destek geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Önümüzdeki dönemde teknoloji geliştirici KOBİ'lerin nitelik ve niceliğini artırmaya özel önem vereceğiz. KOBİGEL ile birlikte 50,5 milyon lirası geri ödemesiz, toplamda 71,5 milyon liralık destek KOBİ'lerimizle buluşmuş olacak. Küresel eğilimleri yakından takip ederek, imalat sanayimizin bu yarışta geride kalmaması adına somut adımlar atıyoruz. Dijitalleşmenin getireceği rekabet avantajı, uyum kabiliyeti, esneklik ve verimlilik kazançları, üretimde yapısal dönüşüm hedefimize ulaşmada önemli bir kaldıraç etkisi oluşturacak" açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gelecek dönemde teknoloji geliştirici KOBİ'lerin nitelik ve niceliğini artırmaya özel önem vereceklerini belirterek, "KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) ile 50,5 milyon lirası geri ödemesiz, toplamda 71,5 milyon liralık destek KOBİ'lerimizle buluşmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mart ayında çıkılan KOBİGEL'in "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" temalı çağrısı, yerli teknoloji geliştiricisi ve üretimini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'leri kapsıyordu. Programın amacı, özgün yerli teknolojilerin ağırlıkta olduğu bir dijitalleşme için, teknoloji geliştiren KOBİ envanterini genişletmek ve KOBİ'lerin dijitalleştirilmiş iş süreçlerini artırmak olarak belirlenmişti.

Bu çerçevede, büyük verinin kullanımı, nesnelerin interneti, akıllı sensör teknolojileri, otonom robot teknolojileri, yapay zeka ve siber güvenlik alanları çağrı kapsamına alındı. Ayrıca, açık kaynak kodlu yazılımları içeren proje başvurularına da öncelik verildi. İki aşamalı değerlendirme sürecinin ardından destek almaya hak kazanan işletmeler belli oldu. KOBİ'lere bu alanda ilk defa verilecek desteğin sonuçlarını, Bakan Varank kamuoyuyla paylaştı.

258 İŞLETMEYE DESTEK

Bakan Varank, program kapsamında, bin 742 projenin başvurusunun kabul edildiği bilgisini vererek, "Çağrıyı açıkladığımızda, beklentilerimizin çok üzerinde bir taleple karşılaştık. Aslında bu durum imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin dijitalleşme konusundaki istek ve farkındalığını gösteriyor. Başlangıç için iyi bir bazımız var. Tabi önemli olan bu bazı çok daha yukarı seviyelere taşıyabilmek ve imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizde teknolojik sıçramayı gerçekleştirebilmek." değerlendirmesinde bulundu.

Toplamda 258 işletmeye destek sağlanacağını aktaran Varank, bunların 232'sini akıllı dijital teknolojileri kendi iş süreçlerine adapte etmek isteyen KOBİ'lerin oluşturduğunu, akıllı dijital teknolojileri geliştiren 26 KOBİ'ye de KOBİGEL kapsamında destek vereceklerini bildirdi.
Varank, bu sayının daha fazla olmasını istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde teknoloji geliştirici KOBİ'lerin nitelik ve niceliğini artırmaya özel önem vereceğiz. Programla birlikte 50,5 milyon lirası geri ödemesiz, toplamda 71,5 milyon liralık destek KOBİ'lerimizle buluşmuş olacak. Küresel ekonomi zorlu bir dönemden geçiyor, ticaret savaşları devam ederken buna bir de teknoloji savaşları eklendi. Rekabette ayakta kalabilmek için yenilikçi, vizyoner ve yurt içi potansiyeli en etkin şekilde harekete geçirecek politikalar uygulanması elzem. Biz de küresel eğilimleri yakından takip ederek, imalat sanayimizin bu yarışta geride kalmaması adına somut adımlar atıyoruz. Sonuçlarını açıkladığım bu destek, oldukça iyi tasarlandı ve KOBİ'lerimizin gücüne güç katmayı odağına aldı. Yeni teknolojileri geliştiren ve bunları üretim süreçlerine adapte eden işletmelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Dijitalleşmenin getireceği rekabet avantajı, uyum kabiliyeti, esneklik ve verimlilik kazançları, üretimde yapısal dönüşüm hedefimize ulaşmada önemli bir kaldıraç etkisi oluşturacak."

KOBİGEL'in "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" başlıklı çağrısına ilişkin sonuçlara www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. 

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