Bakan açıkladı: 4 bine yakın işçi alınacak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından "4 bine yakın işçi alımı gerçekleştireceğiz. Ortalama 600’e yakın arkeolog, 250 civarında da sanat tarihçisi istihdamı yapacağız." açıklamasında bulundu.
Bakan Ersoy'un açıklaması şöyle:
"Bakanlığımızın farklı birimlerinde istihdam alanı açıyoruz. Kütüphanelerimize 500 kadro tanımlandı. Kazı alanlarımızda da arkeolog ve sanat tarihçisi istihdamı sağlayacağız.
Özellikle kazı çalışmalarını iklim şartlarına göre 12 aya çıkarmak için bir proje başlattık. 153 kazı ve ören yerimiz var ve 122 tanesi Türk kazı başkanlıklarımıza ait. Kazı süresini tüm yıla yayma projemize geçen yıl 20 kazı alanında başladık. Bu yıl da 41 kazı alanını ilave ediyoruz. Gelecek yıl 122'ye tamamlayacağız.
Bu kapsamda 4 bine yakın işçi alımı gerçekleştireceğiz. Ortalama 600'e yakın arkeolog alacağız ve bunu 3 yıl içinde gerçekleştireceğiz. 250 civarında sanat tarihçisinin istihdamın' da bu süre içerisinde gerçekleştireceğiz. Bu sayede hem istihdam sağlayacağız hem de kazı sürelerini hızlandırmış olacağız. "
4 bine yakın işçi alımı gerçekleştireceğiz.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetErsoyTR) 10 Temmuz 2019
Ortalama 600’e yakın arkeolog, 250 civarında da sanat tarihçisi istihdamı yapacağız. pic.twitter.com/RGWiHlptD5
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