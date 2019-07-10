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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
10.07.2019 - 22:36, Son Güncelleme:

Bakan açıkladı: 4 bine yakın işçi alınacak

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Bakan açıkladı: 4 bine yakın işçi alınacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından "4 bine yakın işçi alımı gerçekleştireceğiz. Ortalama 600’e yakın arkeolog, 250 civarında da sanat tarihçisi istihdamı yapacağız." açıklamasında bulundu.

Bakan Ersoy'un açıklaması şöyle:

"Bakanlığımızın farklı birimlerinde istihdam alanı açıyoruz. Kütüphanelerimize 500 kadro tanımlandı. Kazı alanlarımızda da arkeolog ve sanat tarihçisi istihdamı sağlayacağız.

Özellikle kazı çalışmalarını iklim şartlarına göre 12 aya çıkarmak için bir proje başlattık. 153 kazı ve ören yerimiz var ve 122 tanesi Türk kazı başkanlıklarımıza ait. Kazı süresini tüm yıla yayma projemize geçen yıl 20 kazı alanında başladık. Bu yıl da 41 kazı alanını ilave ediyoruz. Gelecek yıl 122'ye tamamlayacağız.

Bu kapsamda 4 bine yakın işçi alımı gerçekleştireceğiz. Ortalama 600'e yakın arkeolog alacağız ve bunu 3 yıl içinde gerçekleştireceğiz. 250 civarında sanat tarihçisinin istihdamın' da bu süre içerisinde gerçekleştireceğiz. Bu sayede hem istihdam sağlayacağız hem de kazı sürelerini hızlandırmış olacağız. "


 

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