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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.08.2019 - 09:09, Son Güncelleme:

Bakan açıkladı! 14 milyon vatandaş yollara düştü

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Bakan açıkladı! 14 milyon vatandaş yollara düştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kurban Bayramı süresince 14 milyon vatandaşın seyahat ettiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "Kurban Bayramı tatili boyunca havalimanlarından hizmet alan 3 milyon 709 bin 163 yolcu için 23 bin 657 uçak seferi düzenlendi" dedi. 

Turhan "Otobüs taşımacılığında izin verilen B2 ve D2 belgeli otobüslerle 270 bin 670 sefer yapılarak toplam 4,1 milyon yolcu taşındı. Toplamda 6 bin tren seferiyle taşınan yolcu sayısı 3 milyon 750 bin oldu. TCDD Taşımacılık AŞ tarafından YHT'lerle 292 sefer, konvansiyonel trenlerle 150 sefer, bölgesel trenlerle 1046 sefer, Marmaray ve Başkentray ile 2 bin 376 sefer gerçekleştirildi. Söz konusu seferlerle taşınan yolcu sayısı 2,5 milyon oldu" açıklamasında bulundu.

Böylece Kurban Bayramı kapsamında 14 milyon vatandaş seyahat etmiş oldu.

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