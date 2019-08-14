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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.08.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Bakan açıkladı! 1 milyon hedefine az kaldı

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Bakan açıkladı! 1 milyon hedefine az kaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "İnsanımızın yüzünü denizlere çevirmek, ufkun ötesini görmelerini sağlamak için amatör denizcilikle ilgili ülke genelinde ücretsiz temel eğitim programlarını başlattık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, insanların yüzünü denizlere çevirmek, ufkun ötesini görmelerini sağlamak amacıyla amatör denizcilikle ilgili temel eğitim programların ücretsiz verilmeye başlandığını belirterek, "Günümüze kadar 650 bine yakın 'Amatör Denizci Belgesi' verdik. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e kadar bu sayının 1 milyona ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.

Turhan, AA muhabirine, Türkiye'nin geleceğinin denizcilikte olduğuna işaret ederek, "Yüzümüzü tam anlamıyla denizlere çevirmeliyiz." diye konuştu. 
Tarih boyunca denize kıyısı olan ülkelerin hep daha avantajlı olduğuna dikkati çeken Turhan, Türkiye'nin, dünyanın en büyük coğrafi deniz potansiyellerinden birine sahip olduğunu söyledi. 

Turhan, Türkiye'nin bu potansiyelle deniz kaynaklı doğal zenginliklere sahip olmanın yanı sıra dünya deniz ulaşımında da kilit ülkelerden biri olması gerektiğini vurgulayarak, "Üç tarafımız denizlerle çevrili ancak tek başına bu durumun kimseye avantaj sağlayamayacağı da açıktır." ifadesini kullandı. 
Dünya taşımacılığında deniz yolunun payının yüzde 84 olduğunu aktaran Turhan, bir ürünü deniz yoluyla taşımanın, demir yoluna göre 3 kat, kara yoluna göre 7 kat, hava yoluna göre 21 kat daha ekonomik olduğunu bildirdi. 

Turhan, dünya ticaretinde, deniz ulaşımının çok belirleyici olduğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu sayesinde son 16 yılda Türkiye'nin dünyanın denizcilikte lider ülkeleri arasına girdiğini, 2002 öncesinde gemilerin kara listede yer almasına karşın bugün beyaz listede olduğunu kaydetti. 

"DENİZDE BOLLUK, BEREKET VE GELECEK VAR"

Deniz ticaret filosu kapasitesinin 2008'deki global krize rağmen dünya denizcilik filosuna göre yüzde 75 daha fazla büyüdüğünü belirten Turhan, 2002'de dünyada 17. sırada bulunan Türkiye deniz ticaret filosunun bugün 15. sıraya yükseldiğini, ülkenin dünya yat üretiminde de 3. sıraya çıkarak marka haline dönüştüğünü söyledi. 

Turhan, 2003'te 37 olan tersane sayısının 78'e çıktığına işaret ederek, "İnsanımızın da sektörümüzün de yüzünü tekrar denize çevirmiş olduk. Çünkü denizde bolluk, bereket ve gelecek var. Denizcilik sektörü, fiziki altyapısının yanında beşeri gücüyle de bütünlük arz etmek zorunda." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Turhan, günümüze kadar verilen 'Amatör Denizci Belgesi' sayısının 650 bine yaklaştığını bildirdi. 

"ÜCRETSİZ EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Bakan Turhan, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü olan 2023'e kadar 1 milyon vatandaşa denizcilik kültürünü aşılayarak eğitimle Amatör Denizci Belgesi düzenlemek, "denizci millet, denizci ülke" hedefine ulaşmak istediklerini dile getirdi. 

İnsanların yüzünü denizlere çevirmek, ufkun ötesini görmelerini sağlamak amacıyla amatör denizcilikle ilgili temel eğitim programlarını ücretsiz verdiklerini anımsatan Turhan, şunları kaydetti: 

"71 liman başkanlığı ile Bakanlığımız merkez teşkilatına yapılan başvurularla günümüze kadar 650 bine yakın 'Amatör Denizci Belgesi' verdik. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e kadar bu sayının 1 milyona ulaşmasını hedefliyoruz. Bunun için elektronik ortamdaki eğitim programının yanı sıra liman başkanlıklarında ve Bakanlığımızın merkez teşkilatında teorik ve uygulamalı eğitim programları bulunuyor. Eğitimin ardından yapılan sınavda başarılı olanlara bu belge veriliyor." 

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