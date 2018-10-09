Bahçede 10 TL markette 120 TL!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
İHA
09.10.2018 - 12:02, Son Güncelleme:

Bahçede 10 TL markette 120 TL!

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Bahçede 10 TL markette 120 TL!

Siirt’te fıstıkta rekoltenin düşmesi, fiyatlara olumsuz yansıdı. Bahçeden 10-15 TL’ye alınan fıstık, kuru yemişçilerde 70, marketlerde ise 100-120 TL’ye satılıyor.

SİİRT’te geçen yıl rekoltesi 20 bin ton iken fiyatları 40-50 TL arasında satılan fıstığın fiyatı, bu yıl rekoltenin düşmesiyle rekora koşmaya başladı. Bahçeden 10-15 TL’ye alınan fıstık, kuru yemişçilerde 70, marketlerde ise 100-120 TL’ye satılıyor. Uzun yıllardır kentte fıstık satıcılığı yapan Ramazan Özbilici, 20 yıldır ilk kez fıstık fiyatlarının bu kadar yükseldiğine tanıklık ettiğini söyledi. Özbilici, “20 yıldır fıstık işiyle uğraşıyoruz. Avrupa ülkelerine de ihraç ediyoruz. Fıstığımız dünya çapında tanındığı için otomatik men fiyatına da yansıdı. Fiyatları biz kendimiz yükseltmiyoruz. Yükselmesini de istemezdik. Ürünümüz az olduğu için fiyatlara ister istemez yansıdı tezgahlara. Müşterilerimizde gayet normal karşılıyor. Ve satışlarımız da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Şuan da toptan ana çatlak fıstık fiyatları 65 ile 75 TL arasında Siirt’te perakende 70 ile 75 Lira Batı’da da 100 ile 120 Lira arasında satılıyor” dedi.

Bahçede 10 TL markette 120 TL

Siirt fıstığına sadece il içinde değil, dış piyasada da ciddi bir rağbet olduğunu, artan rağbetin fiyatlara yansıdığını söyleyen müşteri Mansur Özarpacı, “Siirt fıstığından vazgeçemiyoruz. Tadı bambaşka alışmışız. Siirt fıstığının tadını dünyanın hiçbir yerinde bu tadı alamazsınız. Fıstığın kilosu 65 lira. Bu sene pahalı olmasına rağmen yine de tadından vazgeçmeyeceğiz” ifadelerinde bulundu.

“DIŞ PİYASADA ALIM ARTARSA FİYATLAR DAHA DA YÜKSELECEK”

İlimizde fıstıkta son yılların en düşük rekoltesini elde ettiklerini söyleyen fıstık tüccarı Selami Özbilici, “15 yıldır bu işi yapıyorum. Son 15 yıldır fiyatların yüksek olmasından dolayı bu yılki fıstık hasadı ağaçta yandığı için bu yıl fiyatlar baya bir yüksek oldu. Ürün aynı şekilde rağbet görüyor. Satışta herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz Allah’a şükür. Kalitemiz her zaman ki gibi ana çatlak birinci kalitedir. Diğer illerdeki fıstıklara göre Allah'a şükür reçinesi tadı daha güzel yurt dışından talep biraz daha fazla olursa geçen yıllara nazaran fıstık fiyatlarımız altın fiyatlarıyla yarışacaktır” diye konuştu.

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