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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.01.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

Baharat ihracatında artış

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Baharat ihracatında artış

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı: "Türkiye'nin baharat ürünleri ihracatı, geçen yıl önceki yıla göre yüzde 11 artışla 178 milyon dolara ulaştı" açıklamasında bulundu.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Türkiye'nin geçen yıl 143 ülkeye 178 milyon dolarlık baharat ihraç ettiğini belirtti.

Yağcı, yaptığı açıklamada dünya genelinde sağlıklı beslenme anlayışının yaygınlaşması ve insanların tuzdan uzaklaşmasının baharata olan talebi artırdığını, bunun önde gelen üreticilerden olan Türkiye'nin ihracat rakamlarına da yansıdığını bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre 2017 yılında 160 milyon dolarlık baharat ihraç edilirken 2018 yılında bu rakamın yüzde 11'lik artışla 178 milyon dolara ulaştığına işaret eden Yağcı, bunun 128 milyon dolarlık bölümünü ise Ege İhracatçı Birlikleri üyesi firmaların gerçekleştirdiğini kaydetti.

Türk firmalarının 75 çeşit baharatı 143 ülke pazarına gönderdiğini ifade eden Yağcı, Almanya'nın 22,8 milyon dolarla ilk sırada yer aldığını, bu ülkeyi ABD ve Vietnam'ın izlediğini aktardı.

İhracatta öne çıkan baharatların kekik, defne, kimyon ve adaçayı olduğunu bildiren Yağcı, açıklamasında, "Sağlıklı beslenme yükselen değer. İnsanlar baharata yöneldikçe Türkiye baharat ihracatını yukarı taşıyor. Üretiminde dünya lideri olduğumuz kekik ve defne, baharat ihracatında öne çıkan ürünlerimiz oldu." ifadelerine yer verdi.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci de baharat ihracatında 2019 yılı hedefinin 200 milyon dolar olduğunu bildirdi.

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