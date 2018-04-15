Bahamalar için Havana bekleyişi

DÜNYANIN en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olan Global Yatırım Holding’in Karaköy’deki binasında ‘Fotoğraf Gezginleri Grubu’nun 4 yılda 6 seyahatte çektiği 97 fotoğraftan oluşan bir sergi var. Küba’yı Karaköy’e taşıyan bu sergi için Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda DEİK Türkiye-Küba İş Konseyi Başkanı Mehmet Kutman, Genel Sekreter Gökhan Özer ve Yönetim Kurulu üyesi Oğuz Satıcı ile buluştuk. Global Ports Holding, Türkiye dahil 7 ülkede 13’ü kruvaziyer, 2’si ticari liman olmak üzere işlettiği toplam 15 liman ile dünyanın en büyük kruvaziyer limanı. 3.5 yıldır da Küba- Havana Limanı için bekliyor. Mehmet Kutman’ın deyimiyle “Küba’da musluklar yavaş açılıyor” Havana Limanı’nın işletmesini devralmaya yönelik görüşmeler devam ediyor. Global Ports Holding, Karayipler’e açılma adresi olan Havana’nın ardından bölgede güçlenmeyi hedefliyor. Akdeniz çanağının lider işletmecisi olan Global Ports Holding kısa süre önce Hırvatistan’ın Zadar Limanı’nın işletilmesi için sözleşme görüşmelerine başladı. Global’in Akdeniz’deki gücünü dünyaya yaymak için Karayipler’den sonra yeni hedefleri de var.

VAN AVM REKOR KIRIYOR

Gayrimenkul yatırımları arasında Denizli ve Van’da AVM’leri var Global’in. Global Genel Sekreteri Gökhan Özer ile Global Yönetim Kurulu üyesi Oğuz Satıcı yüzde 100 mağaza doluluğuna ulaşan AVM’ler içinde “corner” açmak için markaların sırada beklediğini, Van AVM’nin Nevruz’da, Denizli AVM’nin de ocak ayında rekor kırdığını anlattılar. Van AVM’nin ziyaretçilerinin çoğunluğunun İranlı turistler olduğunun da altı çizildi. Global Yatırım Holding’in 29 Nisan’da Bodrum’da Global Run etkinliği olacak. Katılımcılar bu etkinlikte Parıltı Görmeyen Çocuklar Derneği için koşacak.

ULUSLARARASI YARIŞ

Gökhan Özer, bu sosyal sorumluluk projesinin mimarı, projenin doğuşunu da şöyle aktardı: “Ben aynı zamanda yarı profesyonel bir koşucuyum. İşlerimiz dolayısıyla bir araya Avukat Fırat Namlı ile bir araya geldiğimizde kendisinin de koşucu olduğunu görünce bu projeyi geliştirdik. Mehmet Kutman’a sunduk. Kendisi de projeye sahip çıktı. Fırat Namlı da Global Run Yarış Koordinatörümüz oldu. Sadece yarışla kalmayıp, kapsayıcı olması için şehir halkından isteyen herkese açık bir etkinlik de olsun diye düşündük. İsteyen herkes limanını tanısın istedik. 5 yıl önce Global Run Bodrum böyle doğdu. Global Run Bodrum’a yıllık ortalama 1000 koşucu katılıyor. 5 bin metre ve 10 bin metrelik iki parkurda koşuyoruz, Global Run’ın başından iyilik koşusu olmasını arzuladık. 60 lira karşılığında koşacak katılımcılar, elde edilen gelir de Parıltı Görmeyen Çocuklar Derneği’ne bağışlanacak. 29 Nisan’da herkesi Bodrum’a bekliyoruz.” Global bu etkinliğini 5 yıl içinde yurtdışındaki organizasyonlarına da taşıdı. Malta ve İtalya’da da Global Run etkinlikleri yapıldı. Bunlara da sadece 2017 yılında 45 ülkeden 3600 kişi katıldı.

SERGİ GELİRİ DERNEĞE

KARAKÖY’deki Küba Sergisi fotoğraflarla Küba’yı Karaköy’e taşıyor. Serginin albümü için Küba’nın efsanevi lideri Che Guevara’nın oğlu Camilo Guevara da önsöz yazdı. Albümün açılışında Nazım Hikmet’in 1961 yılında kaleme aldığı, “Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin” dizeleriyle tanınan “Küba’dan döndüm bu sabah” şiiri de yer alıyor. Sergideki fotoğrafların satışından elde edilen gelir de Parıltı Görmeyen Çocuklar Derneği’ne bağışlanıyor.