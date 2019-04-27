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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.04.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Bağlıkaya: Turizmde 35 milyar doların üzerinde döviz girdisi bekleniyor

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Bağlıkaya: Turizmde 35 milyar doların üzerinde döviz girdisi bekleniyor

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya "Hedeflenen 50 milyon turist rakamına inşallah ulaşacağız. Sektörde, 35 milyar doların üzerinde bir döviz girdisi bekleniyor. Bu döviz girdisini artırmamız için değişik segmentlerde turistleri hedeflememiz gerekiyor" dedi.

Sağlık turizmine ilişkin bir çalıştaya katılmak üzere Afyonkarahisar'a gelen TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, sektörün 2018 yılını rekorlarla kapattığını ve 2019 yılına da aynı hızla başladıklarını söyledi. 

TURSAB'ın 2019 yılı çalışmaları hakkında bilgi veren Bağlıkaya, şöyle konuştu: 

"İlk iki ayda yüzde 7,4'lük artışımız oldu. Yüksek sezona geldikçe bu sayılar daha da artacak. Hedeflenen 50 milyon turist rakamına inşallah ulaşacağız. Sektörde, 35 milyar doların üzerinde bir döviz girdisi bekleniyor. Bu döviz girdisini artırmamız için değişik segmentlerde turistleri hedeflememiz gerekiyor. Sağlık turizmi, golf turizmi, spor turizmi gibi. İşte bugün de Afyonkarahisar'da sağlık turizmiyle ilgili bir çalıştay yapıyoruz. " 

Türkiye'de "deniz, kum ve güneş" turizminin yılda maksimum 6-7 aya çıktığını dile getiren Bağlıkaya, "Sağlık ve kültür turizmi gibi alanlarda bu aralık 10-12 aya çıkıyor. Dolayısıyla da bu Afyonkarahisar için çok önemli. Bulunduğumuz otel şu an tamamen dolu. Afyonkarahisar, bu turizme hizmet ediyor. Her geçen gün ildeki yatak kapasitesi artıyor. Bu bağlamda da Afyonkarahisar yakın gelecekte önemli bir turizm merkezi olma yolunda hızla ilerliyor." diye konuştu. 

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