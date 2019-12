Bağlıkaya: Turizm sektörü Türkiye'nin dış ticaret açığını kapatır hale geldi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin (TÜRSAB) 24. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.



İstanbul Kongre Merkezindeki toplantıda konuşan TÜRSAB 24. dönem başkan adayı ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yılın ilk 10 aylık döneminde turizm sektörünün, Türkiye'nin dış ticaret açığını tek başına kapatır hale geldiğini belirterek, "54 sektörü besleyen, 1 milyon 200 binden fazla insana istihdam sağlayan turizm sektörü, Türkiye'nin bir numaralı stratejik sektörü konumuna yükseldi." dedi.



Bağlıkaya, eski yönetimin, sonu gelmeyen ticaret sevdası yüzünden 180 icra takibiyle uğraştıklarını kaydederek, şunları söyledi:



"Seçimi ertelettikleri o üç aylık dönemde kime ve neden kesildiği belli olmayan toplam 130 milyon lirayı bulan çeklerle hacizlerle kapımıza dayandılar. Göreve gelir gelmez ibra olmamış eski yönetimin hesapları, bakanlık müfettişlerince denetlenirken biz de tam bağımsız uluslararası bir kuruluşa hesapları denetlettik. Tüm hesaplar teker teker incelendi. Biz, üzerimize düşen vazifeyi yaptık, Cumhuriyet Savcısı'nın talebi üzerine hazırlanan bilirkişi raporunda bu yolsuzluk ve usulsüzlükler kuruşuna kadar tespit edilmiştir artık konu ağır ceza yargılamasının konusudur. Biz de sonuna kadar takipçisi olacağız."



TÜRSAB'ın, üyeleri için var olduğunu onu yönetenler için olmadığını ifade eden Bağlıkaya, "Yöneticiler TÜRSAB'ın içini boşaltmayacak, bu dönemde olduğu gibi dolduracak. 18 yıllık yönetimin sebep olduğu yıkıntıyı kaldırmak için ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımız mesai kavramı olmadan çalıştık. Her şeye rağmen söz verdiğimiz gibi kısa sürede birliğimizde sağlam temellere oturttuğumuz hukuksal düzen ve disiplin sayesinde, adil yönetilen, hesap verebilen şeffaf bir TÜRSAB ortaya çıkarttık." dedi.



Bağlıkaya, TÜRSAB'ın şu anda her birimiyle şeffaf bir kurum olduğuna dikkati çekerek, "Birliğe ait belgesiz tek kuruş harcama yok. Seyahat acentelerimizde fayda sağlayan işler dışında hiçbir faaliyetimiz yok. TÜRSAB bünyesinde bir iktisadi işletme kurduk. Üye kayıt ve aidat dışı ne gelir varsa parası da oraya geliyor, ödemesi de oradan yapılıyor. Kayıtsız hiçbir işlem kesinlikle yapmıyoruz." diye konuştu.



TÜRSAB'ın kurum olarak saygınlığını artırmayı hedeflediklerini dile getiren Bağlıkaya, "Birliğimizi sadece borçlarıyla anılan bir kurum değil, projeleriyle öne çıkan, takdir toplayan bir yapı haline getirmek için gayret gösteriyoruz. En büyük arzum, bir dönem daha size hizmet verdikten sonra bayrağı donanımlı bir ekibe teslim etmek. Bu birlik hepimizin birliği." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı 2023'e başarılarla yürüyeceklerini belirten Bağlıkaya, "Hedefleri tutturmuş olacağız ve bu başarıyı ülkemize ve Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e armağan edeceğiz. Taraf olması için yapılan tüm tahriklere rağmen, durumdan vazife çıkartmaya çalışan etraftaki tüm bezirganlara rağmen, kongre sürecinde tarafsızlığını korumak için elinden gelen hassasiyeti gösteren, üzerinden seçim kotarmaya çalışan fırsatçılara geçit vermeyen Kültür ve Turizm Bakanımıza da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.



"TÜRSAB'IN HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA BİRLİK VE BERABERLİĞE İHTİYACI VAR"



TÜRSAB 24. dönem başkan adayı ve Tigris Travel Başkanı Davut Günaydın ise TÜRSAB 24. Genel Kurulu'nun sektördeki bütün sıkıntıları çözebileceği bir başlangıç olmasını dilediğini belirterek, problemleri tek tek çözeceklerini dile getirdi.



Günaydın, 5 ay önce arkadaşlarıyla birlikte yola çıktıklarını anımsatarak, niyetlerinin sektörün içinde bulunduğu sıkıntıları sektörün ilerleyemediği durumlarda çözmek olduğunu aktardı.



Turizm sektöründe birçok hedef koyulduğunu vurgulayan Günaydın, "75 milyon turist hedefi var. 65 milyar dolar deniliyor. Hedef büyük. Herkes konuşuyor. Seyahat acenteleri konuşmuyor. Maalesef, beklediğimiz birçok olayı gerçekleştiremiyoruz. Turizmin adının geçtiği yerde TÜRSAB olmalı dedik, bu yüzden yola çıktık. TÜRSAB'ın her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Hiç kimse üye ile TÜRSAB arasına duvar öremesin. Bu sorunları çözmek için ciddi bir itibara ihtiyacımız var. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı olmak üzere sektörün tüm paydaşlarıyla iş birliği yapmak zorundayız. Kaçak faaliyetler var. Bunlar için caydırıcı ve etkili yasal düzenlemeyi yapmak zorundayız." diye konuştu.



"HEM İSTİHDAM SAĞLIYORUZ HEM İŞSİZLİK SORUNUN ÇÖZÜYORUZ"



TÜRSAB 24. dönem başkan adayı ve Lite Turizmin sahibi Tansu Demir de Thomas Cook'un batmasının turizm seyahat acenteciliğinde bir milat olduğunu, seyahat acenteciliğinin büyük bir tehdit altında olduğunu anlattı.



Demir, şunları kaydetti:



"Sektör büyük bir erozyona uğramıştır. Hepimizin işleri günden güne kötüye gitti. Mesleğimiz bu durumdayken tüzük ile zaman kaybetmek çok lüks geliyor. Sistemi değiştirmek lazım. Türkiye'nin gelirinden birini biz sağlıyoruz, biri ihracat, biri turizm. 20 yıldır fuar desteğini alamadık. Yönetenlere sesimiz duyuramadık."



TÜRSAB'ı bir sendika gibi yöneteceklerini ifade eden Demir, "Hem istihdam sağlıyoruz hem işsizlik sorununu çözüyoruz. Türkiye'nin cari açığını

kapatıyoruz. Seyahat acenteleri için alınmamış bütün haklarımızı talep edeceğiz.



TÜRSAB'ı sendikaya çevireceğiz. Türkiye de fuar desteği alamamış tek sektörüz. Bu kadar hayati bir kurum olarak alamadıysak yönetimde sıkıntı var. TÜRSAB'da bürokratik oligarşiyi kesinlikle yıkacağız. Proje daire başkanlığını ve dijital daire başkanlığını yapılandıracağız." ifadelerini kullandı.



TÜRSAB 24. dönem başkan adayı ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Erdem de genel kurulların, sivil toplum örgütlerinin hesaplaşma günü olduğunu ve seçilenlerin seçenlere hesap verdiği gün olduğunu belirtti.



Erdem, TÜRSAB'ın öz kaynaklarının kişilere peşkeş çekilmemesi gerektiğini kaydederek, "Bugün muhasebe günü. Başaranlar kalacak, başaramayanlar da ceketini alıp gidecek. 18 yıldır başımızda hiçbir şey yapmadan kalanlar da vardı. Bu 24. genel kurul dönüm noktasıdır. Önemli olan ülkemize ve sektörümüze hizmet etmektir." diye konuştu.