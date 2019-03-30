Bağış kampanyası diyerek dolandırmaya çalıştı! Parasını son anda kurtardı
İstanbul’da, kendisini Fenerbahçeli yönetici olarak tanıtarak, bir işadamından bağış kampanyası adı altında hediye 3 forma karşılığında 20 bin 650 TL para alan O.Ç.S adlı kişi “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla gözaltına alındı. O.Ç.S’nin hesabına gönderilen para bloke edilerek kurtarıldı.
M.A.S adlı bir işadamı İstanbul Emniyeti Müdürlüğünü arayarak, “Kendisini Fenerbahçeli yönetici M.S olarak tanıtan bir kişi bağış kampanyası olduğunu söyledi. 20 bin 650 TL karşılığında 3 forma hediye edileceğini söyledi. Ben de inanarak verdiği hesaba parayı yatırdım ancak bu kişinin yönetici olmadığını öğrendim.” diyerek şikayetçi oldu.
Yapılan başvurunun ardından Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçerek kendisini Fenerbahçeli yönetici M.S olarak tanıtan kişinin gerçekte O.Ç.S olduğunu belirledi.
Yapılan tespitin ardından düzenlenen operasyonda O.Ç.S, Pınar Mahallesi Balabandere Caddesi üzerinde önceki gün gözaltına alındı. O.Ç.S, Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
M.A.S, adlı başvuru sahibinin O.Ç.S’nin hesabına gönderdiği para da bloke edilerek kurtarıldı. Polis, O.Ç.S’nin başka kurbanları olup olmadığını da araştırıyor.
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