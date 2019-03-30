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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Çetin AYDIN/İSTANBUL 
30.03.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Bağış kampanyası diyerek dolandırmaya çalıştı! Parasını son anda kurtardı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Bağış kampanyası diyerek dolandırmaya çalıştı! Parasını son anda kurtardı

İstanbul’da, kendisini Fenerbahçeli yönetici olarak tanıtarak, bir işadamından bağış kampanyası adı altında hediye 3 forma karşılığında 20 bin 650 TL para alan O.Ç.S adlı kişi “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla gözaltına alındı. O.Ç.S’nin hesabına gönderilen para bloke edilerek kurtarıldı. 

M.A.S adlı bir işadamı İstanbul Emniyeti Müdürlüğünü  arayarak, “Kendisini Fenerbahçeli yönetici M.S olarak tanıtan bir kişi bağış kampanyası olduğunu söyledi. 20 bin 650 TL karşılığında 3 forma hediye edileceğini söyledi. Ben de inanarak verdiği hesaba parayı yatırdım ancak bu kişinin yönetici olmadığını öğrendim.” diyerek şikayetçi oldu. 

Fenerbahçe'nin adını kullanarak dolandıcılık yapan kişi tutuklandı
daha fazla video için

Yapılan başvurunun ardından Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçerek kendisini Fenerbahçeli yönetici M.S olarak tanıtan kişinin gerçekte O.Ç.S olduğunu belirledi. 

Yapılan tespitin ardından düzenlenen operasyonda O.Ç.S, Pınar Mahallesi Balabandere Caddesi üzerinde önceki gün gözaltına alındı. O.Ç.S, Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 

M.A.S, adlı başvuru sahibinin O.Ç.S’nin hesabına gönderdiği para da bloke edilerek kurtarıldı. Polis, O.Ç.S’nin başka kurbanları olup olmadığını da araştırıyor. ​

 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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