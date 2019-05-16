Bağımsız denetçilik sınavı ertelendi
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yapılacak bağımsız denetçilik sınavı 29 Haziran'a ertelendi.
Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, daha önce 23 Haziran'da yapılacağı duyurulan bağımsız denetçilik sınavı, 29 Haziran'da gerçekleştirilecek.
TSE GENEL KURULU
Öte yandan Resmi Gazete'de yer alan bir diğer ilana göre de Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs Perşembe günü Ankara'da yapılacak.
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