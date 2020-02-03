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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 03.02.2020 - 07:28,Son Güncelleme:/

BAE'den Moritanya'ya 2 milyar dolarlık yatırım desteği

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BAE'den Moritanya'ya 2 milyar dolarlık yatırım desteği

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Moritanya'da yatırım ve kalkınma projeleri geliştirmek ve kredi sağlamak için bu ülkeye 2 milyar dolar tahsis etti.

BAE haber ajansı WAM'a göre, BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in talimatı doğrultusunda Moritanya için 2 milyar dolar tahsis edildiği ifade edildi.

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani, dün resmi temaslarda bulunmak üzere BAE'ye gitmişti.

İki ülke yetkilileri bugün karşılıklı vize muafiyeti, askeri ve teknik iş birliği alanlarında bir dizi mutabakat zaptı imzalamıştı.

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