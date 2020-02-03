BAE'den Moritanya'ya 2 milyar dolarlık yatırım desteği

BAE haber ajansı WAM'a göre, BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in talimatı doğrultusunda Moritanya için 2 milyar dolar tahsis edildiği ifade edildi.



Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani, dün resmi temaslarda bulunmak üzere BAE'ye gitmişti.



İki ülke yetkilileri bugün karşılıklı vize muafiyeti, askeri ve teknik iş birliği alanlarında bir dizi mutabakat zaptı imzalamıştı.