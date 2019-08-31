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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.08.2019 - 17:17, Son Güncelleme:

BAE'de ekonomik kriz etkisini göstermeye başladı! Çalışmalar durdu

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BAE'de ekonomik kriz etkisini göstermeye başladı! Çalışmalar durdu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Emirliği'nde bulunan El-Mektum Uluslararası Havalimanı'nı genişletme çalışmaları ekonomik kriz nedeniyle 5 yıl ertelendi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yıllık 250 milyondan fazla yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanlarından biri olarak tasarlanan Dubai'deki El-Mektum Uluslararası Havalimanı'ndaki genişletme çalışmaları, Körfez Arap ülkelerindeki ekonomik sorunlar nedeniyle durdu.

Bloomberg'in haberine göre, Dubai'deki El-Mektum Uluslararası Havalimanı'ndaki genişletme çalışmaları, Körfez bölgesindeki ekonomik durgunluk nedeniyle durduruldu. 

BAE'nin Emirates Hava Yolları için 36 milyar dolarlık dev bir aktarma merkezi olması planlanan havalimanının ilk aşamasının tamamlanması için öngörülen süre 5 yıl ertelendi. 

Dubai Havalimanları yönetiminden yapılan açıklamada, uzun vadeli planların gözden geçirildiği ve detaylarının henüz netleştirilmediği belirtildi. 

Bölgesel gerilimler ve düşük petrol fiyatları sebebiyle Dubai ekonomisi geçen yıl yüzde 1,9 ile küresel daralmanın yaşandığı 2009'dan bu yana en düşük büyüme hızına ulaşmıştı. Turizm sektörü 2017'den beri durgunluğunu sürdürüyor. Bununla birlikte Emirates Hava Yollarının da Airbus'tan alacağı A-380 süper jumbo uçakların siparişlerini gözden geçirme kararı aldığı ifade ediliyor. 

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