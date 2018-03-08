Babayiğitlere fit öneri

BORUSAN Ar-Ge, geleceğin malzemesi olarak görülen çelikten daha hafif ve beş kat daha sağlam altı önemli karbon fiber kompozit otomobil parçasını bu sektörün en önemli fuarı Paris’teki JEC World 2018’de görücüye çıkardı. Borusan Ar-Ge Genel Müdürü Murat Yıldırım, fuarın ilk gününde dünyaca ünlü iki büyük otomobil firmasıyla ortak çalışma yapma konusunda ön anlaşmaya vardıklarını söyledi. Türkiye’nin yapacağı yerli ve milli otomobillerde de mutlaka çeliğe göre daha hafif, dayanıklı ve güvenli malzemeler olan kompozit parçaların kullanılması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, bunun yerli otomobilde fark ve dünyada rekabet şansı yaratacağını söyledi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Borusan’ın daveti ile katıldığımız JEC World 2018’de konuşan Yıldırım, şunları söyledi: “Yerli ve milli otomobil çağrısı yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza bu ürünlerimizi tanıtma fırsatı bulabilirsek ve yerli otoda bu kompozit ürünlerin kullanılmasına karar verilirse sektör uçar.” Yıldırım, uzun bir çalışmanın ardından otomobillerde belli bir fonksiyonu yerine getiren performans değerlendirmesi ve güvenlik standartlarını karşılaması gereken 6 hareketli parçayı seçip ürettiklerini anlattı. Yıldırım, şöyle devam etti: “Çelik yerine bu parçaların kullanılmasıyla otomobiller daha hafifleyecek, daha az yakıt tüketecek, titreşimi daha az içeriye alacak ve en önemlisi de kazalarda ölüm riski çok daha azalacak.”

YENİ ÇALIŞMA ALANI

Fiber karbon esaslı ileri kompozit malzemelerin dünyada çok yeni bir çalışma alanı olduğunu belirten Yıldırım, “Karbondioksit salınımından dolayı oluşan sera gazlarının azaltılması yönündeki regülasyonlar, otomotiv sektörünü ciddi şekilde araç hafifleştirmeye zorluyor. Gerekli güvenlik ve dayanıklılık hedeflerinden ödün vermeden hafifleştirmenin tek çözümü ise kompozit malzemelerden üretilmiş araç parçaları” dedi.

2 YILDA 80 PROJE

BU alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yıldırım, şunları anlattı: “Başta havacılık, enerji ve otomotiv olmak üzere birçok sektörde ihtiyaç duyulan hafif ve dayanıklı ürünler kompozit gibi yeni nesil malzemeler sayesinde mümkün oluyor. Kompozit malzemeler geleneksel çelik malzemelere göre çok daha hafif alüminyuma göre ise çok daha dayanıklı. Kompoziti ise dokunan bir kumaş gibi düşünün. Biz bu yeni malzeme ile istenilen ürünleri yapıyoruz. Borusan Ar-Ge ileri malzeme geliştirme yeteneği ile tasarım yeteneğini bir arada kullanarak geleceğin yüksek katma değerli yeni ürünlerini yaratmayı hedefliyor. 2015’te kurulan Borusan Ar-Ge, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı dört Ar-Ge Merkezinde 150’inin üzerinde Ar-Ge çalışanı ile geçen iki yıl içinde başlatılan 80’in üzerinde projeyi yürütmeye devam ediyor.”