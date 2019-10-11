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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)
Haber Giriş: 11.10.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

Babasından devraldı, kendi işinin patronu oldu! Devlet desteğiyle 3 katına çıktı

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Babasından devraldı, kendi işinin patronu oldu! Devlet desteğiyle 3 katına çıktı

MANİSA’nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan İsmail Yıldırım (22), emekli olan babasından devraldığı 20 arı kovanını, devletin sağladığı destekle 60’a çıkardı. Bugün 60 kovanıyla üretim yaparak kendi işinin patronu olan Yıldırım, balın kilosunu 40 ila 70 TL arasında satışa sunuyor.

Şehzadeler’in çam ağaçlarıyla çevrili Hamalınkırı mevkisinde babasından devraldığı 20 kovanla 1 yıl önce arıcılığa başlayan lise mezunu İsmail Yıldırım, bu süreçte Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Genç Çiftçi Projesi’ne başvurdu.

Babasından devraldı, kendi işinin patronu oldu Devlet desteğiyle 3 katına çıktı
Proje kapsamında 40 arılı kovan, ürünü kovandan alırken kullanılan sır alma makinesi, dinlendirme tankı, körük, maske, eldiven, ayırma demiri, propolis ve ana arı tuzağı ekipmanlarını almaya hak kazandı. 
Babasından devraldı, kendi işinin patronu oldu Devlet desteğiyle 3 katına çıktı
Bugün 60 kovanıyla üretim yaparak kendi işinin patronu olan Yıldırım, süzme balını kilosunu 40 liradan, çıta balını ise kilosu 70 liradan sattığını belirtti. 
Babasından devraldı, kendi işinin patronu oldu Devlet desteğiyle 3 katına çıktı
İş hayatında geçen süreci anlatan İsmail Yıldırım, "Genç Çiftçi Projesi’ne başvurduk. Arıcılıkta kullanılan ekipmanları ayrıca 40 arı dolu kovanı almaya hak kazandım. Şu an bal salımı iyi gidiyor. Benim yaşıtlarım normalde hep masa başı bir iş ister ama ben tam aksini düşünüyorum. Burada doğayla iç içe olmak, arılarla ilgilenmek çok hoşuma gidiyor. Devletimize vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Babasından devraldı, kendi işinin patronu oldu Devlet desteğiyle 3 katına çıktı
'BAL ALIMI SIRASINDA ARILAR SİNİRLİ OLUR'

İşin zorluklarına değinen İsmail Yıldırım, "İşi, uzun süre arıcılıkla uğraşan babamın yanında öğrendim. Zevkle işimi yapıyorum. Ancak zorlukları da var. Mesela bal alımı sırasında arılar sinirli oluyor; ballarını vermek istemiyor, saldırıda bulunuyorlar. Ancak özel kıyafetlerimiz olduğu için korunuyoruz. 

Babasından devraldı, kendi işinin patronu oldu Devlet desteğiyle 3 katına çıktı
Buna rağmen birçok kez arı sokmasına maruz kaldık" dedi. Bazı üreticilerin şekerle sıcak suyu karıştırıp şerbet yaparak kısa yoldan bal yaptığına da değinen Yıldırım, "Kaliteli bal ucuz olmaz. Ucuz satılan ballara dikkat edilmesi lazım. Kaliteli bal yenince boğazı yakar. Çiçek ya da çam balı hangisiyse o ürünün kokusunu hisseder tüketici. Kısaca renginden ve kokusundan da anlaşılabilir" dedi.
Babasından devraldı, kendi işinin patronu oldu Devlet desteğiyle 3 katına çıktı

Kars’ta arıcılıkla uğraştıklarını belirten Baba Çetin Yıldırım (49) ise "Bizim eski mesleğimizdir. Kars’ta arıcılık yapıyordum. Kars’tan Manisa’ya geldik. Ben emekli oldum artık oğlum işi sürdürecek. Ben de ona arada sırada destek oluyorum. Oğlumun arıcılığı sürdürmesi çok önemli.
Babasından devraldı, kendi işinin patronu oldu Devlet desteğiyle 3 katına çıktı
Devletimizin verdiği hibeden faydalandı. Benden sonra arı balı üretmeye devam edecek. Devletimize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (11.10.2019)
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