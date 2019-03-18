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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
18.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Babamın mirası o kadar’

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‘Babamın mirası o kadar’

İş insanı Murat Bayrak’ın ölümü sonrası açılan miras davasında ortaya çıkan 3.37 TL’lik malvarlığı kardeşler arasında tartışma konusu oldu. İki kardeş babalarının 15 milyar liralık mal varlığının olduğunu öne sürerken, Mustafa Bayrak, “Açılan davalar şirketlerimizi yok etmek amacıyla açıldı” dedi.

HÜRRİYET’İN geçen hafta “Dev miratan kalan 3 TL 37 Kuruş” başlığı ile gündeme getirdiği konuya ilişkin Sancak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayrak, avukatı aracılığı ile açıkama yaptı. Av. Hande Yemişçi Rangavis, 4 yıl önce ölen Dr. Murat Bayrak’ın 6 mirasçısından ikisinin tereke tespit davası açtığına işaret etti. Mahkemenin yaptığı araştırma sonrası Dr. Bayrak’ın 3.37 TL’lik mirasının tespit edildiğini kaydeden Av. Rangavis, “Başka hiçbir mal varlığına rastlanılmadığından, terekeden el çekilmiştir” dedi. Dr. Bayrak’ın mirasının 15 milyar lira olmadığını belirten Av. Rangavis, mal varlığının diğer mirasçılardan kaçırılmasının ise söz konusu olmadığını belirtti.

‘Babamın mirası o kadar’

32 yıl yurt dışında yaşayan Murat Bayrak (solda) 4 yıl önce vefat etti.

MAHKEMELER GERİ ÇEVİRDİ
Dr. Bayrak’ın 32 yıl boyunca yurtdışında yaşadığını işaret eden Av. Rangavis, baba Bayrak’ın, şirket hisselerini emaneten oğlu Mustafa Bayrak’a bıraktığı iddiasının ise gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Davacı kardeşler Feriha Gocay ve Lale Kalem’in bu konuya ilişkin iddialarının 8 ayrı mahkemece incelendiğini belirten Av. Rangavis “Davacı iki kızın tedbir talepleri haklı görülmemiş, tüm mahkemelerce reddedilmiştir. Mustafa Bayrak hakkındaki, mirastan mal kaçırma ve mirası gizleme iddiaları da gerçek dışıdır. Ayrıca iddia edilen 20 milyon dolar bulduk’ iddiası da gerçek dış” dedi.‘Babamın mirası o kadar’

MAL KAÇIRMA SÖZ KONUSU DEĞİL
Davaya konu şirketlerden Sancak Air’in Mustafa Bayrak tarafından kurulduğunu belirten Av. Rangavis açıklamasının devamında “Sancak Tül AŞ’nin inşa ettiği Ayvalık Sancak Malikânelerindeki villaların, davacı iki kızdan mal kaçırma amacıyla satıldığı iddiası gerçeği yansıtmıyor. Sancak Tül’ün faaliyet alanlarından birisi de inşaat yapıp satmak. Sancak Tül’ün arsasına villa yapılan villaların bir kısmı da doğal olarak satıldı” bilgisini verdi.

KAT KARŞILIĞI VERDİK
Mustafa Bayrak’ın, Sancak Grubu şirketlerinin ana hissedarı ve tek yetkili yönetim kurulu başkanı olduğuna işaret eden Av. Rangavis şunları kaydetti: “Mustafa Bayrak’ın mal kaçırma kastından bahsedilmesi mümkün değil. Küçükçekmece’de bulunan 36 dönümlük arsa ise çok iyi şartlarla tanınmış büyük bir inşaat şirketine kat karşılığı inşaat yapımı sözleşmesi akdedilmiştir, şirket aktiflerinde artış sağlanmıştır.”

ŞİRKETLERE ZARAR VERİLİYOR
SANCAK Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayrak ise konuya ilişkin açımlamasında, yaşanan çekişmenin şirketlere zarar verdiğine işaret ederek “Şirketlerime ve üretime vereceğim zamanımı son 6 yılda mahkemelerde boşa harcamak zorunda kaldım. Bu davalar şahsıma, şirketlerimize zarar vermek ve yok etmek amacıyla beş mirasçıdan sadece ikisi tarafından maksatlı açıldı” dedi.

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