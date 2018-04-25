Babam sağ olsun

GİRİŞİMCİ Doğukan Gözeten yaklaşık 2 yıl önce arkadaşının şirketine gider. Arkadaşının şirkete gelen ödemeleri tek tek banka hesaplarına girerek kontrol ettiğini fark eden Doğukan Gözeten, bu ziyaretten bir girişim fikriyle ayrılır. Tüm banka hesaplarının tek bir platform üzerinden takip edilebildiği bir girişim için kolları sıvayan Doğukan Gözeten, ‘Kobaküs’ fikrini geliştirmeye başlar. Bu esnada fikri babası Kayhan Gözeten’e anlatan ve danışan Doğukan Gözeten, babasına “Yazılımı sen geliştirir misin” der. Doğukan Gözeten, babasının Kobaküs’e katılmasını şu şekilde anlatıyor: “Babam 1980’li yılların sonunda siyah ekrana muhasebe-stok-cari programı geliştirmiş birisiydi. Bunu bildiğim için ilk fikri ona söyledim ve bunu nasıl yapabiliriz diye danıştım. ‘Ben bunu yaparım’ dedi ve o an dahil oldu. Ve programının büyük bir kısmını kendisi geliştirdi. Halen de geliştirmeye devam ediyor. Finans ve muhasebe bilgisi hızlı ilerlememizi sağladı.”

Daha sonra ekibe katılan Deniz Türkkan ile Kobaküs’ün kurucu ekibi tamamlanır. Kobaküs ile şirketlerin tüm banka hesaplarını tek bir ekran üzerinden yönetmesini ve muhasebe sistemine otomatik olarak bağlanıp verilerin işlenmesini sağladıklarını aktaran Doğukan Gözeten, “Kobaküs size hesaplarınız arasında kaybolmadan tek tıkla tüm hesaplarınızda ne kadar paranız var, nereden ödeme gelmiş, kime ödeme yapılmış bunu gösteren bir program. Arka planda bu verileri kullanmış olduğunuz muhasebe veya ERP sistemlerinize aktararak carinize gelen veya giden tüm ödemeleri eşitleyerek aradaki operasyonel yükü kaldırıyor. İşletmelerde yaşanan personel kaynaklı işlem hataları ve bankalar arası hesapların takibi sırasında ortaya çıkan zaman kayıplarını önlüyoruz” dedi.

150 TL’DEN BAŞLIYOR

Türkiye’deki neredeyse tüm bankalarla entegre olduklarını aktaran Doğukan Gözeten, “Şu anda Kobaküs’ü kullanan yaklaşık 50 ye yakın büyük kurumsal müşterimiz var. İş modelimiz aylık kiralama şeklindedir. En küçük paketimiz 150 TL den başlıyor. Banka hesapları çok fazla hareket gören tüm ticari işletmeler kullanabilir” diye konuştu. Banka hesaplarının güvenliği konusuna da değinen Doğukan Gözeten, şunları anlattı: “PCI-DSS (payment card industry data security standard) dünya çapında uygulanan ve bilişim dünyasının uygulanması en zor standartlardan biri. Bu standart bankalar tarafından kredi kartı numarası tutan tüm işletmeler tarafından zorunlu. Biz kendi sistemlerimizde kredi kartı numarası veya bankacılık işlemleri yapmamamıza rağmen yazılım, ağ, sunucu, güvenlik duvarı olmak üzere tüm sistemlerimizi bu standartlara göre hazırladık.”

YAPAY ZEKÂ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORLAR

KURUMSAL firmaları büyük ölçüde rahatlatacak ve onların finansal asistanı olacak yapay zekâ modülleri geliştirdiklerini ifade eden Doğukan Gözeten, “Bu modüllere ek olarak Blockchain üzerine büyük yatırımımız olacak. 2018 son çeyreğinde ise yurtdışına açılmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

ECZACIBAŞI’DAN SİBER GÜVENLİK YATIRIMI

SİBER güvenlik alanında Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından Biznet’in yüzde 100 hissesi, Faruk Eczacıbaşı’nın oluyor. 2011 yılında FVD İleri Teknoloji Yatırımları AŞ aracılığı ile Biznet’e yatırım yapan ve çoğunluk hissesini satın alan Faruk Eczacıbaşı, kalan hisseleri de Mayıs ayı itibariyle şirketin kurucu ortakları Neşe Sayarı, Onur Arıkan ve Haluk Aydın’dan devralıyor. Üç kez Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye listesine girmeye hak kazanan, pek çok büyük siber güvenlik projesini gerçekleştiren Biznet Bilişim, kurulduğu 2000 yılından bu yana siber güvenlik alanında projelendirme, danışmanlık ve denetim hizmetleri sunuyor. Biznet, Ar-Ge yatırımları ile ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Platformu ve Zafiyet Yönetimi Platformu gibi özgün ve yenilikçi yazılımlar geliştiren, Türkiye’nin en kapsamlı BT güvenlik ürün ve hizmet portföylerinden birine sahip.

GİRİŞİMCİLERE ÖNERİLER

ÇAVUŞOĞLU’NDAN 5 TAVSİYE

GİRİŞİMCİLİK ekosistemindeki hem girişimci hem de yatırımcı olan isimlerden biri Vedat Çavuşoğlu. Biletall kurucularından Çavuşoğlu, şu anda İstanbul Startup Angels ile yatırım yapmaya başladı. Çavuşoğlu’nun girişimcilere önerileri şu şekilde:

1- Motivasyonunuz dünyayı değiştirmek olsun: Motivasyon kaynağınız para değil, dünyayı değiştirecek işler yapmak olsun. Girişimcinin motivasyonu para değil, yaratacağı değişim olacaktır.

2- Zihin yarışında olun: Teknolojik Girişimcilik aslında bir Zihin Yarışı; inovasyon zordur, çünkü insanların sahip olup da bilmedikleri problemlerini çözmelisiniz. Bu problemleri yaşayanlarla konuşup en optimum çözüm yolunu bulun.

3- Sürekli analiz edin: Özellikle teknoloji girişimcisiyseniz içinde bulunduğunuz sektörde, rakiplerinizde sürekli gelişmekte. Bu gelişmeleri sürekli analiz edip sonuçlarını işinize yansıtın.

4- Yatırımcı sunumu için birkaç ip ucu: Problemi ortaya koy, Ürününün bu probleme karşı sunduğu çözümü açıkla, Ürünü satacağın hedef kitle ve hedef pazarı belirt, Nasıl gelir elde edeceğini açıkla, Ne seviyede yatırım istediğini ve bu parayı ne yapacağını belirt. Sunumunda detaylar ve rakamlardan kaçın, etkileyici görseller ve kısa metinler kullan.

5- Duygusallığa kapılmayın: Yatırımcı sunumları veya mentor görüşmeleri sonrasında olumsuz geri dönüşler alsanız bile duygusal tepkiler vermeyin. Sadece projenize odaklanın. Her yatırımcı tavsiyesinin bir sonraki sunum için projenizi daha da geliştireceğini unutmayın.