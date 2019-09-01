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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
01.09.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Babadağ, turizm projesiyle doğal stüdyo oldu

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Babadağ, turizm projesiyle doğal stüdyo oldu

DENİZLİ’nin Babadağ ilçesinde, turizm potansiyeli oluşturmak amacıyla 2 yıl önce 100 evin dış cepheleri, orijinaline uygun restore edilip, çeşitli renklere boyandı. Rengarenk evler, zamanla fotoğrafçılar için doğal stüdyo haline dönüştü.

Babadağ Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (BASİAD) öncülüğünde Pamukkale Üniversitesi ve Babadağ Belediyesi tarafından ’Turizm Yolunda Babadağ’ projesi hayata geçirildi. Projeyle ilçede turizm potansiyeli oluşturmak için 100 evin dış cepheleri, orijinaline uygun restore edilerek, farklı renklere boyandı.

Babadağ, turizm projesiyle doğal stüdyo oldu
İlçenin girişindeki Mehmet Özer Caddesi’nde 100 evin boyanmasıyla cadde, rengarenk oldu. Gökkuşağını andıran cadde, özellikle fotoğrafçıların ilgi odağı haline geldi. Yeni evlenen çiftler, gelinlik ve damatlıkla doğal stüdyoya dönen caddeye gelip, rennkli evlerin önünde fotoğraf çektirmeye başladı.
Babadağ, turizm projesiyle doğal stüdyo oldu
CADDEDEKİ TÜM EVLER BOYANACAK

Babadağ Belediye Başkanı CHP’li Atlı Atlı, amaçlarının caddedeki tüm evleri boyamak olduğunu belirterek, "İlçemizin girişi olan Mehmet Özer Caddesi’nde tarihi doku var. 2 yıl önce 100 evin boyanması için çalışma yapıldı. Amaç evlerin dış cephelerinin yenilenmesi ve farklı görümüne kavuşmasıydı.

Babadağ, turizm projesiyle doğal stüdyo oldu
Evlerin boyanmasıyla cadde doğal stüdyoya dündü. Ciddi anlamda farklılık yaratıyor. Evlerin farklı renklerle boyanması büyük ilgi çekiyor. Yerli ve yabancı turistler, fotoğraf çektirmek için ilçemize geliyor. Bu çalışmayı biz devam ettirmek istiyoruz. Valilikle yapmak istediğimiz projeyle caddedeki tüm evleri restore ederek boyayacağız. Evlerin balkonlarının başta olmak üzere uygun şekilde restore edip, çiçeklerin sallandırıldığı renkli evler yapmak istiyoruz. Amacımız, ilçemizin ana hattı olan bu caddedeki tüm evleri rengarenk hale getirmek" diye konuştu.
Babadağ, turizm projesiyle doğal stüdyo oldu
Düğün fotoğrafı çektirmek için ilçeye gelen Burak- Güzide Köksal çifti, renkli evlere hayran kaldıklarını söyledi.

Çiftlerin ve sünnet olan çocukların renkli evleri tercih ettiğini anlatan fotoğrafçı Serkan Ekiz ise "Renkli evlerin önünde fotoğraf çekmek çok keyifli. Pastel renkler, fotoğraflarda da güzel çıkıyor. Yeni evlenen çiftler, burada çekilen fotoğraflara hayran kalıyorlar. O yüzden çekimlerde burayı tercih ediyoruz" dedi.

Babadağ, turizm projesiyle doğal stüdyo oldu
Caddedeki renkli evlerden birinde oturan Mehmet Cengiz Yılmaz da ilçeye ilginin arttığını belirterek, "Caddemiz çok güzel oldu. Ama çoğu evin işi boş, gençler şehirlere gidiyor. Evlerde sadece yaşlılar kaldı. Caddemiz renklenince gelin ve damatlar buraya gelip, fotoğraf çektiriyor" diye konuştu.

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