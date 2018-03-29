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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İSTANBUL (AA)
29.03.2018 - 16:10, Son Güncelleme:

Azure Grup Katar’da 3 bin 200 işçiye yaşam alanı yaptı

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Azure Grup Katar’da 3 bin 200 işçiye yaşam alanı yaptı

Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, Katar’daki faaliyelerine ilişkin, "Katar'da bin 700 kişilik işçi yaşam alanını hayata geçirdik. Bir ay içerisinde bitecek olan yine bin 500 kişilik yeni yaşam alanı faaliyete girecek. Toplam 3 bin 200 kişilik yatakhanemiz ve yemekhanemiz hizmette olacak" ifadelerini kullandı.

Gül yaptığı yazılı açıklamayla, 2022 yılında düzenlenecek Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Katar’da inşaatların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, Türk şirketlerinin rol aldığı projelerin sayısının da arttığını kaydetti.

Katar’ın ünlü ailelerinden Al-Khayarin ile Doha’da ZAD Gulf Trading adlı bir şirket kurduklarını aktaran Gül, "Birçok yerli ve yabancı firmaya başta malzeme tedariki, içinde yatakhane, yemekhane gibi alanların da olduğu işçi yaşam alanları, çalışanların lojistik transferi, depolama hizmetleri gibi alanlarda çalışıyoruz. Ayrıca şirketlerin lojistik, taşımacılık ve gümrükleme hizmetlerini veriyoruz." bilgilerini verdi.

Katar’da şu anda 6 önemli projede yer aldıklarını belirten Gül, "Bunların dışında inşaat şirketlerinin ihtiyaç duyduğu vinç, kepçe, dozer, delici, kırıcı gibi iş makine kiralama ve işletmesini yürütüyoruz. Bir anlamda onların işlerini kolaylaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"KATAR’DAKİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İÇİNDE AKREDİTE OLMUŞ 150 FİRMAYA MALZEME TEDARİKİ VERECEĞİZ"

Katar’da geçtiğimiz günlerde yaşam alanını hizmete sunduklarını ifade eden Gül, "Katar'da bin 700 kişilik işçi yaşam alanını hayata geçirdik. Bir ay içerisinde bitecek olan yine bin 500 kişilik yeni yaşam alanı faaliyete girecek. Toplam 3 bin 200 kişilik yatakhanemiz ve yemekhanemiz hizmette olacak." değerlendirmesini yaptı.

Gül, Azure Grup’un Irak ve Suriye gibi zor coğrafyalarda lojistik tecrübesi olduğunu belirterek, "Bunların yanı sıra depolarımızda acil ihtiyaç gerektirebilecek bir çok ürünü stoklu olarak çalışmaktayız. Yani herhangi bir şantiyeden acil ihtiyaç olabilecek bir ürünü 1 saat içerisinde adrese teslim ediyoruz ve bu hizmeti bizim dışımızda Katar ve Irak ta verebilen başka bir tedarikçi yok. Yeni kurulacak olan Katar’daki Organize Sanayi Bölgesi içinde akredite olmuş 150 firmaya da aynı şekilde malzeme tedariki vereceğiz." bilgilerini verdi.

Geçtiğimiz hafta Katarlı iş ortakları Al Khayarin ailesinin İstanbul’a geldiğini de aktaran Erkan Gül, değerlendirmesini, "Türkiye’deki gayrimenkul yatırımları ile alakalı olarak yaz döneminde girişimleri olacak. Bu konuda önemli bir fırsat görüyorlar." diye tamamladı.

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