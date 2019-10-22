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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)
22.10.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Aziz Nikolaos Anıt Müzesi’ne, Göbeklitepe benzeri uzay çatı

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Aziz Nikolaos Anıt Müzesi’ne, Göbeklitepe benzeri uzay çatı

ANTALYA’nın Demre ilçesinde bulunan ve ’Noel Baba’ adıyla bilinen dünyaca ünlü Aziz Nikolaos Anıt Müzesi’nin çatısı yenileniyor. Restorasyon projesi onaylanan çatının Şanlıurfa’da Göbeklitepe’de yapılanın uzay çatının benzeri olması planlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Aziz Nikolaos Anıt Müzesi’nin duvar resimlerini, orijinal mozaikleri ve yapının iç bölümünü güneşten ve yağmurdan korumak için 30 yıl önce yapılan çatı değiştiriliyor. Özellikle Rus Ortodokslar için bir inanç ve hac merkezi olan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi’nin, yeni çatıyla gelecek kuşaklara daha korunaklı ve daha güzel biçimde aktarılması amaçlanıyor. 30 yıl önce yapılan eskimiş ve kötü bir görünüm sergileyen çatının sera etkisi yarattığını belirten uzmanlar, yapı içindeki duvar resimleri ve orijinal mozaiklerin bundan etkilendiğini belirtiyor. Aziz Nikolaos Anıt Müzesi’nin yeni çatısının, Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’nin korunması amacıyla yapılan ’uzay çatı’nınÿbenzeri olması bekleniyor.

'MEVCUT ÇATI TAMAMIYLA KALDIRILACAK'

Aziz Nikolaos Anıt Müzesi Kazıları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Sema Doğan, "Dünyaca ünlü, Türk turizmi için çok önemli bir kültür mirası olan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi’nin restorasyon projesi geçen ay Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Çok önemli bir gelişme bu yapı için. Uygulama ihalesinin gelecek yıl içinde yapılmasını umut ediyorum. Projeyle mevcut çatı tamamıyla kaldırılacak. Daha modern, daha alçak seviyede bir çatı yapılacak. Yapının tamamında onarım ve koruma çalışması gerçekleştirilecek. Ancak kesinlikle tamamlama çalışması yapılmayacak. Yapı olduğu gibi korunacak. Aziz Nikolaos Anıt Müzesi özellikle Rus Ortodokslar için bir inanç, hac merkezi. Antalya’nın en çok ziyaretçi çeken, gelir getiren ören yerlerinden biri. Çatı yenileme, onarım ve koruma çalışmaları tamamlandığında, yapının gelecek kuşaklara daha korunaklı ve daha güzel biçimde aktarılması sağlanmış olacak" dedi.

Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, Türkiye ve Antalya turizminin çok önemli ögelerinden biri. Bu yılın 9 ayında müzeyi 301 bin 77 kişi ziyaret etti ve karşılığında yaklaşık 7 milyon 487 bin lira gelir sağlandı.

 

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