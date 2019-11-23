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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
23.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Azeri Gazı Avrupa’yla buluşuyor

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Azeri Gazı Avrupa’yla buluşuyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Enerji Bakanı Dönmez, TANAP kapsamında Avrupa’ya ilk gaz sevkıyatının bu ay sonunda verileceğini açıkladı. Dönmez, ayrıca enerji teknolojilerinde Türkiye’nin adının bir marka haline gelmesini, kalitesiyle bütün dünyada bilinmesini amaçladıklarını söyledi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azeri gazının Avrupalı tüketicilerle buluşması için tarih verdi. Dönmez, “TANAP’ta (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nda) 2019 yılı Ekim sonu itibarıyla yaklaşık 3 milyar 180 milyon metreküp gaz sevkiyatı gerçekleşti. TANAP’ın Avrupa’ya gaz arz edecek kısmının çalışmaları da tamamlandı. 30 Kasım’da TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni ile Azeri gazını Avrupalı tüketicilerle buluşturmuş olacağız” dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün bakanlığının bütçesini sunan Dönmez, projeler hakkında bilgi verdi. Rusya Federasyonu’ndan başlayarak Türkiye’ye ve Avrupa’ya doğal gaz arzı sağlayacak Türk Akım Doğal Gaz Boru Hattı’na da değinen Dönmez, “2019 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla inşaat ve imalat faaliyetleri tamamlandı, test ve işletmeye alma çalışmaları devam ediyor. Bu projenin deniz bölümü inşası 19 Kasım 2018 tarihinde tamamlanmış olup, 2019 yılı sonuna kadar TürkAkım üzerinden Türkiye’ye doğal gaz arzı sağlanacak” bilgisini verdi.

Azeri Gazı Avrupa’yla buluşuyor

BOŞ BİR BEKLENTİ

Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti:“Türkiye’nin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz’deki haklarından geri adım atmasını ummak boş bir beklentidir. Türkiye olarak, Doğu Akdeniz yetki alanları ile ilgili tavrımızı gerek açıklamalarımızla gerekse sahadaki faaliyetlerimizle net bir şekilde ortaya koymaktayız. Konuya yaklaşımımız her zaman Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının bir gerginlik değil barış ve istikrar unsuru haline gelebilmesi yönündedir. Maden ve hidrokarbon aramacılığıyla ilgili her zaman söylediğimiz bir şey var. ‘Varsa bulacağız.’ Bilinsin isterim ki, Türkiye enerjide bağımsızlığı kendisine temel hedef olarak koymuştur.” Dönmez, komisyona girişinde yaptığı açıklamada ise Türkiye ile KKTC arasında kurulacak elektrik ve doğalgaz hattı çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Dönmez, Tekirdağ’da bulunan doğalgaz rezervine ilişkin soruya, “Keşif çalışmaları devam ediyor ama miktar ve rezerve ilişkin çıkan rakamlar henüz teyit edilmiş değil” yanıtın verdi. Dönmez, bakanlık bütçesi için “2020 yılı bütçe teklifi 3.3 milyar lira olup, bağlı ve ilişkili kuruluşlar ile birlikte teklif edilen toplam bütçe 4.2 milyar lira” dedi.

 

90 LİRALIK FATURA 150 LİRAYA ÇIKTI

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, elektrik faturalarından yakınarak, “İki yıl önce 90 lira ödenen faturaya şu anda 150 lira ödeniyor. Bunun 120 TL’si enerji tüketim bedeli, gerisi vergi. Vatandaşların elektrik faturalarıyla başı dertte. Elektrik temel yaşam hakkıysa, faturasını ödeyemeyenin suyunu elektriğini niye kesiyoruz. Bunlar temel hak” dedi.

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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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