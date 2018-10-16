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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
İHA
16.10.2018 - 13:45, Son Güncelleme:

Ayvalık’ta zeytin üreticisinin hasat coşkusu

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Ayvalık’ta zeytin üreticisinin hasat coşkusu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde zeytin hasat dönemi başladı.

HASAT döneminin başlamasıyla birlikte zeytin tarlalarında zeytin tayfalarının hareketliliği göze çarparken, yeni hasat döneminin zeytin üreticileri tarafından da büyük bir heyecanla karşılandığı bildiriliyor. Ayvalık’ta zeytin üreticiliği yapan ilçenin sevilen çiftçilerinden Hasan Baysal muhabirimize yaptığı açıklamada, 2019 yılına ait zeytin hasadına başladıklarını vurgulayarak, “Bu yıl zeytin rekoltesi geçtiğimiz sene ile mukayese edildiğinde biraz düşük. Geçtiğimiz yıl daha fazla mahsul almıştık. Yine de Allah bereket versin. Zeytin bahçelerimizde ne kadar zeytin çıkarsa o kadar toplayacağız.” dedi.

Zeytin ağacının Ayvalık ve çevre ilçeleri için bulunmaz bir nimet olduğunu kaydeden Hasan Baysal, “Zeytin ağaçları bölgemize çok büyük bir gelir sağlamaktadır. Zeytin üreticisinden tutun da; zeytin işçileri, zeytin sanayicileri ve sektörün yan kuruluşlarına varıncaya kadar çok ciddi bir kesim bu kutsal ağaçtan elde edilen gelirlerle geçimlerini sağlamaktadırlar. Ben buradan Ayvalık başta olmak üzere bölgedeki tüm zeytin üreticilerine bol kazançlar diliyorum.” dedi.

Ayvalık’ta zeytin üreticisinin hasat coşkusu

Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Kıtay ise, “Bölgemizde 2018-2019 yılının zeytin hasatı başlamıştır. Ben sektördeki herkese bereketli ve bol kazançlı bir hasat yılı diliyorum. Her zeytin hasadı, çiftçilerimiz için yeni bir heyecan ve umuttur. Biz yepyeni bir heyecan ve umutla bu yılki hasadımıza başladık. İnşallah bu yıl tüm çiftçimiz için bereketli olur” diye konuştu.

Bu yıl Ayvalık’ta; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası ve Ayvalık Ziyaret Odası tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan 14. Zeytin Hasat Şenlikleri ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Hasan Kıtay, “26-27-28-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan hasat şenliklerimizde tüm zeytin dostlarımızı Ayvalık’ta ağırlayacağız. Heyecanımızı birlikte paylaşacağız. Etkinliklerimizde tarım sektörünün tüm paydaşlarının yanı sıra bürokratlarımızda olacaklar. Hasat şenliklerimize tüm halkımızı bekliyoruz.” diye konuştu.

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