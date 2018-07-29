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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
İHA
29.07.2018 - 15:39, Son Güncelleme:

Ayvalık'ta, Yunanistan için vize başvuruları tüm hızıyla sürüyor

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Ayvalık'ta, Yunanistan için vize başvuruları tüm hızıyla sürüyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Ticaret Odası ve Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu arasında imzalanan protokolle Yunanistan vizesi başvuruları tüm hızıyla sürüyor.

AYVALIK Ticaret Odası ve Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu arasında 1 yıldır sürdürülen çalışmaların ardından geçtiğimiz Mart ayında, Yunanistan vizesi başvurusu protokolü imzalanmasının ardından Ayvalık'ta, Yunanistan'a vize başvuru işlemleri, Avrupa Birliği’ndeki (AB) 27 ülkenin vize işlemlerini gerçekleştiren İsviçre kökenli 'VFS Global' şirketi tarafından yürütülmeye başlandı.

Ayvalık Ticaret Odası binası içerisinde oluşturulan büroda, hafta içi her gün 08.30 ile 12.00 saatleri arasında vize başvurularının kabul edildiği, 20 avrosunun servis bedeli olmak üzere 80 avro karşılığında 5 gün içinde Schengen vizelerinin başvuru sahiplerine ulaştırılması ise Ayvalıklı tatilcilerin yüzünü güldürüyor.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, turizm kenti olan Ayvalık’ta tatilciler için çok büyük bir kolaylığı beraberinde getiren vize başvuru işlemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ayvalıkta, Yunanistan için vize başvuruları tüm hızıyla sürüyor

"VİZE HİZMETİ AYVALIKLILARIN AYAĞINA GETİRİLDİ”

Yunanistan'a geçiş izni için vize hizmetinin Ayvalık’ta yaşayanların ayağına getirildiğini belirten Başkan Büyükçıvgın, "Vize almak için İzmir’e gitme zorunluluğu ortadan kalktı. Ayvalık hudut kapısı, bölgemizin Avrupa’ya açılan önemli bir noktasıdır. Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu ile imzaladığımız protokol neticesinde, vize başvuru işlemleri yürütülmektedir.

Vize başvurularında yolda bir gün harcanıyordu, bu önlendi, zaman ve paradan tasarruf ediliyor. Ayvalık’tan Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş sayısı her yıl ortalama 80 bin civarında, her yıl binlerce kişi vize işlemleri için başvuruyor. Başvurular artık İzmir yerine Ayvalık’tan yapılıyor. Çevre il ve ilçelerden birçok kişi İzmir yerine Ayvalık’a geliyorlar. Ayvalık’ta şu an vize işlemleri yoğunlaşmış durumda. Odamızın Ayvalık’a ve üyelerine bir katkısı söz konusu. Bu yüzden de firmadan herhangi bir kira bedeli almıyoruz. Bu işlemler için bir odamızı tahsis ettik. Üyelerimize nasıl faydamız olur, Ayvalık’a turizm anlamında nasıl bir katkıda bulunabiliriz diyerek hareket ettik" dedi.

Ayvalıkta, Yunanistan için vize başvuruları tüm hızıyla sürüyor

 

Vize şirketi yönetisi Sertan Aslantürk ise yaptığı açıklamada, Türkiye’de 24 ülkeyi temsil ettiklerinin altını çizerek, "Şirketimiz Türkiye’de Antalya, Bodrum Marmaris, Kuşadası İzmir'de vize işlemlerini yürütüyor. Bu çalışmaya Ayvalık’ta katıldı. Nisan ayından itibaren 400 civarında başvuru aldık, günlük ortalama vize sayımız beş. Yunanistan Vize Başvuru merkezimizden İzmir'de olduğu gibi hem parmak izi hem de retina taraması yapıyoruz. Ayvalık'taki vize başvuru işleminden İzmir Başkonsolosluğuna bağlı 12 ilden birinde ikamet eden başvuru sahipleri Ayvalık ofisimizden vize başvurusunu yapabilir" dedi.

 

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